Nuevos ministros reciben bastones de mando de pueblos indígenas en el Zócalo de CDMX

Ministras y ministros electos de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que este lunes por la noche tomarán posesión ante legisladores, acudieron la tarde de este lunes al Zócalo de la Ciudad de México para recibir los bastones de mando por parte de comunidades indígenas.

"Todo poder surge del pueblo y se instituye para su beneficio", dijo Hugo Aguilar quien será el nuevo ministro presidente de la SCJN, y fue elegido el pasado 1 de junio en el primer proceso electoral del Poder Judicial.

En su discurso afirmó que "aún falta mucho por hacer en materia legislativa por los derechos indígenas".

Aguilar explicó que este bastón de mando significa guiar al pueblo, "te impone la obligación de hablar por quienes no pueden hacerlo".

Este lunes se formalizarán 881 cargos del Poder Judicial en una sesión solemne en el Senado de la República, con acceso restringido, protocolos especiales y ceremonia organizada por bloques.