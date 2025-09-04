Michoacán estrena equipos de vanguardia para la lucha contra el cáncer

Morelia, Michoacán, 4 de septiembre de 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, puso en marcha un nuevo acelerador lineal y Pet Scan, equipos de vanguardia en el país para detectar y tratar el cáncer, lo que pondrá fin a la lista de espera en el estado.

Destacó la decisión de invertir 165 millones de pesos para la adquisición de estos aparatos de última generación, únicos en Michoacán y en cuatro estados del país, mismos que servirán para brindar atención a pacientes.

“La atención será inmediata. Se elimina la lista de espera de pacientes con cáncer; la capacidad diaria de atención pasa de 80 a 200 pacientes, es decir que se aumenta un 150 por ciento. Y es gratuito para pacientes sin seguridad social, mediante el IMSS Bienestar”, explicó.

El gobernador michoacano manifestó que los equipos, operados por técnicos y radiólogos certificados, permitirán que mujeres, hombres, niñas y niños con cáncer tengan una excelente atención y mayor esperanza de vida, que actualmente se encuentra en un 85 por ciento.

“No puede esperar la atención en el tema de oncología y atención al cáncer”, afirmó, para explicar que los nuevos equipos son de alta precisión, es decir, que tratan tumores cancerígenos milimétricos sin dañar otros órganos y tejidos sanos, de manera menos agresiva y más efectiva.

También son versátiles, ya que permiten irradiar órganos complejos, incluso en movimiento, como el hígado o los pulmones; y eficientes, al tratar varias zonas del cuerpo en una sola sesión, puntualizó Ramírez Bedolla, al informar que podrán atender pacientes del IMSS, ISSSTE y del sector privado con servicio subrogado.