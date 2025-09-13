Metro y SSC intensifican operativo “Cero Pirotecnia”: aseguran 130 kilos en estaciones

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) mantienen en marcha el operativo “Cero Pirotecnia”, que busca impedir el ingreso de cohetes y material explosivo a la red.

Desde el 9 de septiembre, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y personal de Seguridad Institucional del Metro realizan recorridos y revisiones en accesos y andenes de distintas estaciones, principalmente en las líneas 1, 2 y 3.

El objetivo es detectar y decomisar pirotecnia antes de que pueda representar un riesgo para usuarios y trabajadores del sistema.

Más de 130 kilos de material asegurado

Como resultado de estas acciones, hasta el 12 de septiembre las autoridades han asegurado 130 kilogramos de material pirotécnico.

Tras su decomiso, la Coordinación de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro resguarda el material y lo entrega al Agrupamiento Zorros de la SSC, encargado de trasladarlo de manera segura a sus instalaciones en la alcaldía Tláhuac para su resguardo y posterior disposición.

El Metro y la SSC recordaron que el Reglamento de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, en sus artículos 227 y 230, prohíbe el transporte de materiales de fácil combustión dentro del sistema.

La manipulación de pirotecnia en espacios concurridos puede poner en riesgo la integridad de miles de personas, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar trasladar estos productos en el transporte público.