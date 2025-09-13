Fiestas Patrias: Rol de cajeta con mezcal, el postre para celebrar este 15 de septiembre

Las Fiestas Patrias son un homenaje a la identidad mexicana y, este año, la gastronomía encuentra nuevas formas de celebración a través de propuestas que combinan tradición y juventud. Mezcal Oro de Oaxaca, con más de 80 años de historia en Santiago Matatlán, se une a Pasión Gourmet, marca creada por el chef Alonso Romero Ortega, de tan solo 20 años, para dar vida a un rol artesanal de cajeta con nuez y mezcal.

Oro de Oaxaca: herencia zapoteca

Fundada en 1985 y con raíces que se remontan a 1940, Oro de Oaxaca mantiene viva la tradición artesanal del mezcal. Elaborado con 100% agave espadín, cocido en hornos de piedra, molido en tahona y fermentado en tinas de madera, es destilado dos veces en alambiques de cobre. Reconocido internacionalmente por su calidad, es un embajador de la cultura zapoteca y del orgullo oaxaqueño.

Con esta alianza, la marca busca llevar su esencia a nuevos escenarios gastronómicos, demostrando que el mezcal también puede enriquecer la repostería mexicana.

La alianza que celebra a México

El rol de cajeta artesanal con nuez y Mezcal Oro de Oaxaca es el resultado de esta colaboración especial. Se trata de un pan esponjoso y artesanal relleno de cajeta con nuez tostada, que incorpora una mini pipeta con mezcal Oro de Oaxaca, permitiendo infusionar la pieza en el momento de degustarla.

El sabor se transforma en cada bocado: la dulzura de la cajeta, el crujiente de la nuez y las notas ahumadas y minerales del mezcal logran un maridaje único, pensado para compartir en las mesas patrias de septiembre.

Más creaciones patrias

Además del rol con mezcal, Alonso presenta dos propuestas que refuerzan el espíritu festivo: Mantequila, un panqué de mantequilla con tequila y limón, glaseado con cítricos naturales e infusionado con una mini pipeta de tequila. Su perfil fresco lo convierte en el acompañante ideal para las celebraciones patrias.

Concha Tricolor Artesanal, inspirada en la bandera mexicana, con glaseados verde, blanco y rojo que, más allá del símbolo visual, evocan orgullo patrio y tradición panadera con un toque gourmet.

La alianza con Oro de Oaxaca para el rol de cajeta y las creaciones independientes de Alonso Romero ponen de manifiesto cómo la innovación juvenil y la herencia artesanal pueden convivir en la gastronomía mexicana.