Mark Carney, primer ministro de Canadá, dialogará sobre comercio e inversiones: Sheinbaum

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, visitará México el miércoles y jueves próximos para dialogar sobre comercio e inversiones con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes la mandataria.

México y Canadá son socios, junto con Estados Unidos, en el tratado de libre comercio T-MEC, que el presidente Donald Trump quiere renegociar por considerarlo lesivo a los intereses estadounidenses.

"Ambos tenemos mucho comercio con Estados Unidos, pero también hay mucho comercio México-Canadá" en el marco del T-MEC, dijo Sehinbaum en su habitual conferencia de prensa.

La mandataria izquierdista detalló que recibirá al primer ministro el miércoles en el palacio de gobierno y luego ambos ofrecerán una rueda de prensa.

Carney mantendrá otras reuniones el jueves en Ciudad México, antes de partir.

Los dos líderes también conversarán sobre las inversiones que Canadá tiene en México en sectores como minería, gas y ferrocarriles, detalló Sheinbaum.

La presidenta mexicana se reunió el pasado 5 de agosto en la capital mexicana con el ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, y con la canciller de ese país, Anita Anand, para preparar la visita del primer ministro.

Tras ese encuentro, Sheinbaum expresó el interés de México para que se amplíe el comercio con Canadá y las inversiones de ese país, en medio de la ofensiva arancelaria de Trump.

El presidente estadounidense justifica los gravámenes a sus dos socios alegando que no hacen lo suficiente para contener la migración de personas indocumentadas y el tráfico de fentanilo.