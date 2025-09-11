México y Canadá afinan agenda rumbo a la visita de Mark Carney

En la antesala de la visita oficial del primer ministro de Canadá, Mark Carney, a México los próximos 18 y 19 de septiembre, altos funcionarios canadienses sostuvieron una reunión de trabajo con la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Entre los asistentes estuvieron Kevin Brosseau, primer “zar del fentanilo” en Canadá; la viceministra de Seguridad Pública, Tricia Geddes; y el comisionado de la Real Policía Montada de Canadá, Michael Duheme, quienes dialogaron con Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte.

Velasco informó que el encuentro se centró en mecanismos de colaboración para enfrentar los retos comunes en torno al fentanilo y reforzar la cooperación en salud pública. “Hablamos de vías de colaboración para atender retos compartidos en materia de fentanilo y coincidimos en la relevancia de cooperar en temas de salud pública”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente adelantó que la visita de Carney incluirá tanto una agenda bilateral como regional, en el marco de la cooperación de América del Norte. Subrayó que el primer ministro llegará acompañado por un grupo de empresarios de alto nivel, varios integrantes de su gabinete y su jefe de oficina.

“Es una agenda para revisar fundamentalmente los temas bilaterales, pero también los que nos atañen como parte del bloque norteamericano. De manera que es dar continuidad a estas conversaciones”, declaró De la Fuente a medios, al anticipar también anuncios de nuevas inversiones.

El 18 de septiembre, Carney se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y, de manera paralela, se llevará a cabo un encuentro empresarial.