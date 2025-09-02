Mario Delgado: Con el Bachillerato Nacional de la NEM se garantiza derecho a la educación humanista y revolucionaria

Encabeza el secretario de Educación Pública, la ceremonia de inicio de ciclo escolar 2025-2026 de Educación Media Superior para 5.5 millones de estudiantes y 421 mil docentes en 21 mil planteles públicos de bachillerato de las 32 entidades del país.

Visita el secretario de Educación Pública el Conalep Iztapalapa I, plantel dentro del Top 20 de escuelas de América Latina que cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Conalep ha sido clave en la formación de estudiantes de bachillerato, subsecretaría de Educación Media Superior.

La implementación del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana garantiza el derecho a la educación con una visión humanista, pero también revolucionaria, aseguró el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, al encabezar la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026 para 5.5 millones de estudiantes que serán atendidos por 421 mil 113 docentes en 21 mil 101 planteles de bachillerato de las 32 entidades del país.

En el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Iztapalapa I, en la Ciudad de México, y acompañado por la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, el titular de la SEP subrayó que no habrá preparatorias de primera ni de segunda; todas las instituciones públicas de bachillerato recibirán los mismos apoyos y no existirán diferencias.

En presencia de la comunidad educativa del Conalep, aseguró que, con la eliminación del examen Comipems, la educación se convierte en un derecho directo para todas y todos los jóvenes de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Explicó que el nuevo Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana contempla la entrega de un doble certificado de Educación Media Superior general y de formación técnica, avalado por instituciones como la UNAM, el IPN, el TecNM y la UAM.

Asimismo, destacó que la reforma a la Educación Media Superior permitirá a los estudiantes transitar entre subsistemas como Conalep, CBTIS, CETIS y Bachilleres sin necesidad de reiniciar sus estudios, lo que brinda mayor flexibilidad y continuidad académica.

Resaltó la importancia de una formación integral que combine lo técnico con valores humanistas, para no formar mano de obra, sino ciudadanos comprometidos con sus comunidades. Reconoció el trabajo del Conalep, con sus 313 planteles y 67 carreras técnicas en áreas como electromecánica, informática, mecatrónica, inteligencia artificial y enfermería, alineadas a las necesidades productivas y regionales del país.

“No somos como los gobiernos anteriores que pensaban que los jóvenes debían ser entrenados para ser mano de obra. No se trata de formar mano de obra; el Bachillerato Nacional se trata, ante todo, de formar buenos ciudadanos: que todas y todos tengan valores como la fraternidad, la solidaridad, el amor al prójimo, el cuidado de la naturaleza, el amor a la patria, y que busquemos siempre la justicia y la equidad”, enfatizó Delgado Carrillo.

Finalmente, el secretario de Educación Pública compartió una reflexión del escritor y pintor Omar Ríos Martínez, egresado del Conalep Iztapalapa I, sobre su obra "Los barcos navegantes", una de las 23 piezas en acuarela y al óleo que el artista expone en la ludoteca del plantel.

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, recordó que, históricamente, el Conalep ha sido clave en la formación de estudiantes de bachillerato, por lo que la implementación del Bachillerato Nacional no solo fortalecerá a la institución, sino que incrementará su capacidad para impartir conocimiento.

Comentó que el nuevo Marco Curricular Común (MCC) garantiza un mayor acompañamiento entre las comunidades educativas de Educación Media Superior, favorece la continuidad de las y los estudiantes y permite reincorporar a quienes, por distintas situaciones, hayan interrumpido su trayecto educativo.

A su vez, el director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Rodrigo Rojas Navarrete, reiteró que, para el Gobierno de México, la formación profesional técnica es prioritaria, y así lo demuestra el Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana, con el que las y los estudiantes de los 313 planteles del Conalep en las 32 entidades del país tendrán acceso a carreras de vanguardia como electromovilidad, inteligencia artificial y semiconductores.

Rojas Navarrete destacó, además, la certificación de espacios libres de violencia de género que se expandirá en todos los planteles del Conalep del país: “Queremos que cada estudiante, en cada rincón del país, se sienta seguro, respetado y respaldado”, expresó.

Por su parte, el secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pablo Yáñez Rizo, destacó la calidad de la infraestructura escolar del plantel Iztapalapa I y subrayó que espacios como este facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje al incorporar el uso de energías renovables en el entorno escolar.

Finalmente, la alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez Ruiz, resaltó que las y los alumnos del plantel Iztapalapa I desarrollarán las habilidades y competencias necesarias para contribuir al desarrollo de sus comunidades y familias.