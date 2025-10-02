Lectura 3:00 min
Marchas del 2 de octubre en la CDMX: Rutas, horarios y cierres viales este jueves
Miles de personas participarán este jueves en marchas y concentraciones por el 57º aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968 en la Ciudad de México.
Este jueves 2 de octubre se cumplen 57 años de la masacre de Tlatelolco, una fecha que cada año convoca a miles de manifestantes en la Ciudad de México. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevén movilizaciones masivas que afectarán la circulación en el Centro Histórico y zonas como Tlatelolco, Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino.
La dependencia llamó a automovilistas y peatones a anticipar sus traslados y tomar rutas alternas ante cierres viales y posibles interrupciones en el transporte público.
Marchas principales del 2 de octubre
Las dos movilizaciones centrales de la jornada confluirán en el Zócalo:
Sindicato de Trabajadores de la UNAM
- Hora: 15:00
- Salida: Hemiciclo a Juárez
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Conmemoración del 57º aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968
Comité 68 Prolibertades Democráticas
- Hora: 16:00
- Salida: Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco
- Destino: Zócalo capitalino
- Demandas: justicia por los hechos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia; esclarecimiento del caso Ayotzinapa y el fin de la guerra en Palestina.
Actividades previas en Tlatelolco incluyen visitas al mural 1968, Semillas y Memoria, mítines y actos culturales desde las 10:00 horas. Se prevé la participación de más de 8,000 personas en esta marcha.
Calles cerradas y vialidades afectadas
Los cierres principales estarán en:
- Eje Central Lázaro Cárdenas (de Tlatelolco al Zócalo)
- Avenida Juárez
- 5 de Mayo
- 20 de Noviembre
- Madero
- Circuito Plaza de la Constitución
También habrá cortes intermitentes en Paseo de la Reforma, Insurgentes Centro, Ricardo Flores Magón y Manuel González.
El Metro y Metrobús podrían cerrar estaciones como Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Tlatelolco.
Otras concentraciones y movilizaciones
Además de las marchas principales, se esperan más de 20 concentraciones y rodadas estudiantiles, sindicales y de colectivos cannábicos en distintos puntos de la capital. Entre ellas:
- Protesta frente a Palacio Nacional desde las 06:00 horas.
- Homenaje en la Plaza de las Tres Culturas a las 09:00 horas.
- Movilizaciones en preparatorias de la UNAM, IPN y UAM.
- Conversatorio cannábico en Plaza Tlaxcoaque con rodada hacia Chapultepec.
Rutas alternas recomendadas
La SSC recomienda a los automovilistas usar:
- Norte-Sur: Circuito Interior, Insurgentes
- Oriente-Poniente: José María Izazaga, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier
- Centro Histórico: Circunvalación, Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente
El 2 de octubre es una de las fechas de protesta más relevantes en México. Cada año, las marchas recuerdan a las víctimas de la represión en 1968 y mantienen vigentes demandas históricas de justicia y democracia.
Este jueves, la capital vivirá una jornada de movilizaciones masivas, cierres viales y afectaciones en el transporte público, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.