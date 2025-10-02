Marchas del 2 de octubre en la CDMX: Rutas, horarios y cierres viales este jueves

Este jueves 2 de octubre se cumplen 57 años de la masacre de Tlatelolco, una fecha que cada año convoca a miles de manifestantes en la Ciudad de México. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevén movilizaciones masivas que afectarán la circulación en el Centro Histórico y zonas como Tlatelolco, Ciudad Universitaria y el Zócalo capitalino.

La dependencia llamó a automovilistas y peatones a anticipar sus traslados y tomar rutas alternas ante cierres viales y posibles interrupciones en el transporte público.

Marchas principales del 2 de octubre

Las dos movilizaciones centrales de la jornada confluirán en el Zócalo:

Sindicato de Trabajadores de la UNAM

Hora: 15:00

Salida: Hemiciclo a Juárez

Destino: Zócalo capitalino

Demanda: Conmemoración del 57º aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968

Comité 68 Prolibertades Democráticas

Hora: 16:00

Salida: Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco

Destino: Zócalo capitalino

Demandas: justicia por los hechos del 2 de octubre de 1968, del 10 de junio de 1971 y de la guerra sucia; esclarecimiento del caso Ayotzinapa y el fin de la guerra en Palestina.

Actividades previas en Tlatelolco incluyen visitas al mural 1968, Semillas y Memoria, mítines y actos culturales desde las 10:00 horas. Se prevé la participación de más de 8,000 personas en esta marcha.

Calles cerradas y vialidades afectadas

.

Los cierres principales estarán en:

Eje Central Lázaro Cárdenas (de Tlatelolco al Zócalo)

Avenida Juárez

5 de Mayo

20 de Noviembre

Madero

Circuito Plaza de la Constitución

También habrá cortes intermitentes en Paseo de la Reforma, Insurgentes Centro, Ricardo Flores Magón y Manuel González.

El Metro y Metrobús podrían cerrar estaciones como Zócalo/Tenochtitlán, Allende, Bellas Artes, Hidalgo y Tlatelolco.

Otras concentraciones y movilizaciones

Además de las marchas principales, se esperan más de 20 concentraciones y rodadas estudiantiles, sindicales y de colectivos cannábicos en distintos puntos de la capital. Entre ellas:

Protesta frente a Palacio Nacional desde las 06:00 horas.

Homenaje en la Plaza de las Tres Culturas a las 09:00 horas.

Movilizaciones en preparatorias de la UNAM, IPN y UAM.

Conversatorio cannábico en Plaza Tlaxcoaque con rodada hacia Chapultepec.

Rutas alternas recomendadas

La SSC recomienda a los automovilistas usar:

Norte-Sur: Circuito Interior, Insurgentes

Oriente-Poniente: José María Izazaga, Doctor Río de la Loza, Fray Servando Teresa de Mier

Centro Histórico: Circunvalación, Congreso de la Unión, Eje 1 Oriente

El 2 de octubre es una de las fechas de protesta más relevantes en México. Cada año, las marchas recuerdan a las víctimas de la represión en 1968 y mantienen vigentes demandas históricas de justicia y democracia.

Este jueves, la capital vivirá una jornada de movilizaciones masivas, cierres viales y afectaciones en el transporte público, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de fuentes oficiales.