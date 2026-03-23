Localizan con vida a 7 electricistas que estaban desaparecidos en San Luis Potosí

Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, informó la localización con vida de siete electricistas, subcontratados por una compañía que trabaja para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se encontraban en calidad de desaparecidos desde el 21 de marzo.

Tanto el mandatario estatal como el Gobierno Municipal de Matehuala informaron que los hombres fueron trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se realizan los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

El gobernante destacó que la ubicación de las víctimas fue posible gracias a un despliegue coordinado entre autoridades estatales, federales y el Ejército Mexicano, lo cual permitió actuar de manera oportuna.

Sin precisar lo que ocurrió con los trabajadores, agregó que de forma paralela se ha brindado acompañamiento integral a las familias de las víctimas durante todo el proceso.

En rueda de prensa, informó que en el operativo participaron más de 600 elementos del Ejército mexicano, Guardia Nacional, Guardia Civil Estatal y las Fiscalías.

Dejó en claro que las investigaciones continúan y que en las próximas horas habrá resultados sobre los responsables.

Reiteró que se reforzarán los operativos de seguridad en la región, especialmente en la carretera 57, para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.