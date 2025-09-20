Lluvias, vientos y granizo: así estará el clima en el país este 20 y 21 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un fin de semana de contrastes en el país: lluvias intensas en el sur y sureste, chubascos en el centro y occidente, y calor extremo en el norte y la península de Yucatán.

La interacción de la onda tropical número 33, una zona de baja presión con potencial ciclónico y el monzón mexicano será la combinación que mantendrá la inestabilidad en buena parte del territorio.

Lluvias y tormentas eléctricas

Desde la tarde del viernes y hasta el domingo, se esperan lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Guerrero, con probabilidad de descargas eléctricas, caída de granizo y riesgo de encharcamientos e incremento en los niveles de ríos y arroyos.

En el occidente y centro del país —incluidos Jalisco, Michoacán, Estado de México y Ciudad de México— se prevén chubascos y lluvias fuertes, mientras que en la península de Yucatán habrá precipitaciones de moderadas a fuertes, especialmente el domingo, cuando una nueva onda tropical se desplace sobre la región.

Vientos y oleaje elevado

Las costas del Pacífico Sur, desde Guerrero hasta Chiapas, tendrán rachas de viento de hasta 70 km/h y oleaje elevado, que podría alcanzar de 2.5 a 3.5 metros de altura el domingo. En Baja California Sur y el noroeste del país, el monzón mexicano mantendrá la presencia de lluvias, vientos de hasta 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros.

Temperaturas extremas

El ambiente caluroso continuará en el norte y sureste. Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registrarán temperaturas máximas de 35 a 40 °C, mientras que en zonas montañosas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla, las madrugadas serán frías, con mínimas de 0 a 5 °C.

Recomendaciones para el fin de semana

Autoridades recomiendan extremar precauciones ante posibles deslaves, inundaciones y encharcamientos, así como evitar cruzar ríos o arroyos en crecida. En zonas costeras, se sugiere precaución por el oleaje elevado y atender los avisos de Protección Civil.