Inseguridad y lluvias impactan ventas de OXXO

OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia, se ha visto afectada por la inseguridad y las lluvias, reconoció Roberto Campa, director de Asuntos Corporativos de Fomento Económico Mexicano (FEMSA).

“Ciertamente, como en el resto de la economía, hemos tenido que hacer un esfuerzo en FEMSA y, particularmente, en OXXO porque se han apretado sobre todo la venta de algunos productos”, manifestó.

Luego de participar en el evento donde se anunció que, por primera vez, la cadena minorista participará en El Buen Fin, el directivo puntualizó que por la inseguridad se han visto obligados a cerrar algunas tiendas en algunos estados del país, ya que no han cedido a presiones ni a ninguna negociación con grupos delictivos.

Recordó que el año pasado cerraron más de 200 tiendas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y también una sucursal en Puente de Ixtla, Morelos.

“Una de las características no solamente de OXXO, sino de todos los negocios de FEMSA, es que aquí no hay ninguna posibilidad de diálogo o de márgenes con el crimen organizado”, aseguró

“Aquí no hay absolutamente ninguna relación ni un pago y cuando ha sido necesario hemos cerrado las tiendas”, añadió.

Roberto Campa reconoció los esfuerzos de las autoridades para combatir el huachicol, ya que FEMSA opera gasolineras. Mientras que el robo en tiendas ha bajado, dijo.

También explicó que el clima lluvioso de este año ha afectado el tráfico y la venta de ciertos productos, como refrescos y cervezas, por el contrario, el 2024 fue "muy caluroso".

“Hay condiciones complejas, por distintos factores, pero estamos seguros de que van a ir mejorando las cosas”, confió luego de recordar que FEMSA ha superado por décadas momentos complicados, incluso cuando estalló la Revolución Mexicana tenía 10 años.

OXXO, con una red de 23,876 tiendas hasta junio pasado, se sumará por primera vez al evento comercial de El Buen Fin y, además, es la primera empresa en confirmar su participación en la edición 2025.

Con su integración, la cadena minorista activará promociones para beneficiar a los 14 millones de clientes que cada día compran en un establecimiento OXXO y también instalará una tienda insignia.

El Buen Fin se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre para impulsar el consumo y la marca Hecho en México.