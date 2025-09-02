Lluvias intensas provocan inundaciones en CDMX y dejan un microbús varado en el Eje 1

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) auxiliaron la tarde de este martes a 63 pasajeros que quedaron atrapados dentro de un camión de transporte público en el bajo puente de Río Churubusco y Eje 1, luego de las fuertes lluvias registradas la tarde de este martes que han provocado inundaciones en diversas vialidades en la capital del país.

Las precipitaciones han causado diversas afectaciones en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local emitió alerta "amarilla" para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

Las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tlalpan se encuentran en alerta "naranja".

Y las alcaldías que se encuentran con alerta "roja" son Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza.

En tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México detalló que ante las fuertes lluvias registradas en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil actualizó la alerta a "púrpura", ya que se prevén precipitaciones intensas o torrenciales que pueden generar deslaves, inundaciones y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas.

"Los equipos de emergencias de la ciudad se mantienen alerta para atender a la ciudadanía", escribió Brugada en su cuenta de la red social X.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que para esta noche y parte de la madrugada se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en estados del occidente del país, así como en la Ciudad de México y el Estado de México.

Tormenta tropical Lorena

En tanto, el SMN detalló que los "desprendimientos nubosos" de la tormenta tropical Lorena ocasionarán lluvias intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Además durante esta noche se prevé viento con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora (km/h) y oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros de altura en el sur de Baja California Sur y costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como viento con rachas de 40 a 60 km/h en el golfo de California y Sinaloa.

El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua reportó que a las 21:00 horas (tiempo del centro de México) el centro de la tormenta tropical Lorena se localizó en el océano Pacífico a 300 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 km al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 22 km/h.

"Los modelos de pronóstico indican que, en el transcurso de la mañana del miércoles, Lorena sea huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y, de mantenerse las condiciones atmosféricas actuales, tocaría tierra durante la mañana del viernes, en el occidente de Baja California Sur, cruzaría la península de Baja California y alcanzaría las costas de Sonora, el sábado", dijo el SMN en un comunicado.