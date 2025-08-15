Lluvias y calor extremo para el norte del país, así estará el clima este fin de semana

La región norte de México se prepara para un fin de semana dominado por la combinación del Monzón Mexicano y los canales de baja presión. Estos sistemas, en interacción con la humedad y la inestabilidad atmosférica, provocarán un clima de contrastes con lluvias torrenciales y un calor persistente, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lo que resta del viernes 15 de agosto

El resto del día, el Monzón Mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Durango, con acumulaciones que podrían llegar a los 75 mm.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de granizo.

De manera simultánea, el ambiente caluroso continuará siendo la norma, con temperaturas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California y de 40 a 45 °C en Sonora y el noreste de Chihuahua.

Sábado 16 de agosto: Sigue la inestabilidad

Para este sábado se prevén lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, mientras que Sonora tendrá chubascos con lluvias puntuales fuertes.

En Coahuila y Nuevo León, se esperan intervalos de chubascos.

El calor no cederá; se mantendrán las temperaturas máximas de 40 a 45 °C en el noroeste de Sonora, el noreste de Chihuahua y el este de Nuevo León.

Domingo 17 de agosto: Jornada de lluvias y calor extremo

El domingo, el pronóstico es similar. Sonora, Chihuahua y Durango tendrán lluvias fuertes a muy fuertes. En Baja California, Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León se esperan lluvias aisladas o intervalos de chubascos.

El calor extremo se mantendrá, con temperaturas superiores a 45 °C en el noreste de Baja California y de 40 a 45 °C en Sonora y Chihuahua.

El SMN advierte que las fuertes lluvias podrían provocar crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones, por lo que es vital que la población se mantenga informada a través de los canales oficiales y tome las precauciones necesarias.