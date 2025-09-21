Julieta Fierro, Ariel 2025 y tensiones globales: lo que te perdiste el finde y debes saber para arrancar la semana

Se acaba el fin de semana y te traemos un resumen con lo más importante para que comiences la semana bien informado.

Desde el adiós a la astrónoma Julieta Fierro, los ganadores de los Premios Ariel, movimientos geopolíticos que están marcando el rumbo internacional y la llegada de la tormenta tropical Narda al Pacífico mexicano.

México despide a Julieta Fierro

El viernes 19 de septiembre falleció la astrónoma y divulgadora científica Julieta Fierro Gossman a los 77 años.

Fierro fue una de las voces más influyentes en la popularización de la ciencia en México, autora de más de 40 libros y reconocida internacionalmente con el Premio Kalinga de la UNESCO.

Su legado también incluye la defensa de las mujeres en la ciencia, impulsando propuestas para apoyar la conciliación de la vida académica y la maternidad. Universidades, colegas y la presidenta Claudia Sheinbaum lamentaron su partida, subrayando que su trabajo inspiró a generaciones de científicas y científicos.

Llamado empresarial para fortalecer el T-MEC

La Coparmex urgió a consolidar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes de su revisión en 2026.

Su presidente, Juan José Sierra, señaló que México debe generar condiciones de certeza jurídica, seguridad y energía confiable para atraer inversiones y aprovechar el fenómeno del nearshoring.

El organismo empresarial considera esta revisión como una oportunidad histórica para posicionar a México como un socio estratégico de Norteamérica.

Seguridad y transporte: alerta por el riesgo de las pipas de gas

Expertos hablan sobree los riesgo de las pipas de gas

La reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, que dejó 27 personas muertas y 18 hospitalizadas, reavivó el debate sobre el transporte de materiales peligrosos.

Expertos de la UNAM advierten que el país tiene más de 31,000 camiones de gas LP en circulación y que la mayoría de los accidentes se concentran en el Valle de México.

Piden cumplimiento estricto de las normas de seguridad y mayor investigación para prevenir tragedias similares.

Foto: ARchivo

Premios Ariel 2025 celebran lo mejor del séptimo arte

Desde Puerto Vallarta, la 67ª edición de los Premios Ariel reconoció a Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, como Mejor Película, además de otorgarle los galardones a Mejor Dirección y Coactuación Femenina.

Pedro Páramo se llevó siete estatuillas y La cocina cinco, incluyendo Mejor Actor para Raúl Briones, quien en su discurso se pronunció contra la guerra en Palestina.

El Ariel de Oro fue entregado a las actrices Patricia Reyes Spíndola y Jacqueline Andere, así como al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica.

Palestina, Venezuela y Estados Unidos en la agenda global

El fin de semana también estuvo marcado por movimientos en la geopolítica mundial:

Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron oficialmente al Estado de Palestina, lo que generó críticas del gobierno israelí.

Foto: Archivo

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro respondió a las acusaciones de narcotráfico de Estados Unidos invitando al presidente Donald Trump al diálogo, mientras ambos países mantienen tensiones en el Caribe.

Foto: Archivo

En Arizona, miles asistieron a un homenaje al líder conservador Charlie Kirk, asesinado la semana pasada, en un evento que profundizó las divisiones políticas en Estados Unidos.

Donald Trump llega al servicio conmemorativo público del activista de derecha Charlie Kirk.Foto: AFP

Tormenta tropical Narda genera lluvias en el Pacífico

La tormenta tropical Narda se formó en el Pacífico y mantiene bajo alerta a los estados de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, con pronóstico de lluvias intensas y posibles deslaves.

Autoridades piden extremar precauciones en zonas de riesgo e informarse mediante los canales oficiales.

Foto: Especial

No te pierdas esta semana: Noche de Museos

La Noche de Museos de septiembre se celebrará el próximo miércoles 25 de septiembre en la Ciudad de México con más de 75 recintos culturales abiertos de 17:00 a 22:00 horas.

La edición estará dedicada a las fiestas patrias e identidad mexicana, con más de 20 actividades que van desde conciertos y talleres hasta observaciones astronómicas y recorridos teatralizados.

Entre las sedes más destacadas se encuentran el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, que inaugurará el mural El Despertar de México de Ariosto Otero; el Palacio de Bellas Artes, que ofrecerá visitas guiadas y un concierto de mariachi; y el Museo Nacional de la Revolución, que tendrá una gala mexicana y presentaciones musicales.