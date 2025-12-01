José Manuel Urquijo obtiene el Reed Latino Award por Mejor Estrategia de Comunicación Electoral

Ciudad de México.— El consultor y estratega político mexicano José Manuel Urquijo fue distinguido con el Reed Latino Award en la categoría Mejor Estrategia de Comunicación aplicada en una campaña electoral, el premio más relevante en el ámbito del marketing y la comunicación política en América Latina.

El reconocimiento fue entregado durante la ceremonia realizada el 29 de noviembre en Antigua, Guatemala, donde se dieron cita profesionales de la industria, académicos y especialistas provenientes de diversos países del continente. Los Reed Latino, organizados por la revista Campaigns & Elections en español y dirigidos por Alejandro Rodríguez, son considerados el máximo galardón del gremio, conocidos como “los Óscares de la consultoría política”.

Urquijo fue premiado por su participación en la campaña electoral para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un proceso inédito en México que exigió desarrollar estrategias de comunicación de alto nivel en un entorno social marcado por la polarización, la incertidumbre, la restricción y el cambio constante en las reglas electorales

“La comunicación política debe volver a conectar con la ciudadanía”

Al recibir la distinción, Urquijo subrayó que el premio representa “un reconocimiento a la importancia de comunicar con claridad y responsabilidad en momentos en los que el país enfrenta desafíos profundos”.

“Traducir temas jurídicos y constitucionales para la ciudadanía fue un reto enorme. Este reconocimiento demuestra que la comunicación política puede ser rigurosa, humana y útil al mismo tiempo”, afirmó.

Trayectoria internacional y experiencia en crisis

José Manuel Urquijo es Maestro en Comunicación Política y Gobernanza por The George Washington University y tiene formación en Ciencias de la Comunicación y Ciencia Política por la UNAM. Su trabajo se ha caracterizado por su experiencia en campañas electorales y manejo de crisis en contextos de alta polarización.

Ha colaborado como estratega y media trainer en México, Ecuador, Panamá, Honduras, Bolivia, El Salvador y República Dominicana, diseñando estrategias de narrativa pública, posicionamiento y gestión reputacional para gobiernos, partidos y liderazgos en escenarios de alta exigencia.

Además, ha impartido formación en instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y ADEN Panamá. También es fundador y conductor del pódcast La Mala Comunicación, donde analiza fenómenos de opinión pública y comunicación política.

Un reconocimiento que se suma a una trayectoria premiada

Este galardón se suma al Premio ACOP a la Mejor Campaña Latinoamericana, recibido en Barcelona en 2025, así como a reconocimientos otorgados por The Washington Academy of Political Arts & Sciences (WAPAS) en 2017.

Urquijo destacó que continuará impulsando estrategias centradas en fortalecer el diálogo público. “En una sociedad tan fragmentada, comunicar bien no es solo una herramienta: es una responsabilidad democrática”, señaló.