Invisten en Senado de la República a más de 800 juzgadores federales

Los nueve nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezados por Hugo Aguilar Ortiz, presidente del máximo tribunal constitucional del país, rindieron anoche la protesta constitucional y legal del cargo ante el pleno de la Cámara de Senadores.

“Sí, protesto”, se escuchó al unísono la voz de los ministros y ministras, los brazos derechos extendidos al frente, excepto el de María Estela Ríos González, quien lo hizo con la izquierda.

Los dos mencionados, así como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf —las tres ministras que continuarán en el cargo tras decidir contender en las urnas el pasado 1 de junio—, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García —quien acudió en silla de ruedas y con oxígeno— y Sara Irene Herrerías Guerra conforman desde ayer la nueva Corte.

Durante la sesión solemne de toma de protesta de las personas juzgadoras electas en el Proceso Federal Extraordinario 2024-2025, fueron investidos en total 881 juzgadores federales.

Entre otros, los cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ): Celia Maya, Eva Verónica de Gyves Zárate, Indira Isabel García Pérez, Bernardo Bátiz Vázquez y Rufino H. León Tovar.

Así como Gilberto de G. Bátiz García y Claudia Valle Aguilasocho, los dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió no asistir a la sesión solemne, en tanto que la bancada del PAN abandonó el recinto legislativo luego de que Ricardo Anaya, su coordinador, fijó su posición en contra de la reforma judicial que establece la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial.

En la ceremonia estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.