ICE va por Iván Archivaldo; ofrece 10 millones de dólares por el heredero de ‘El Chapo’ Guzmán

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán Loera.

A través de sus redes sociales, la dependencia estadounidense publicó que el heredero del Cártel de Sinaloa está dentro de “Los más buscados de EU”, por lo que solicita información que conduzca al arresto y/o condena de ‘El Chapito’.

ICE explica que Iván Archivaldo "y sus hermanos tomaron el control de la facción de 'El Chapo' del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada, este matón debe ser considerado armado y peligroso".

Recientemente, el Departamento del Tesoro designó a "Los Chapitos" bajo la autoridad sobre drogas ilícitas y terrorismo, acusándolo de facilitar el tráfico y la producción del letal opioide fentanilo, por lo que ofreció 10 millones de dólares.

No obstante, fue en 2023 cuando el mayor de los hijos de ‘El Chapo’ apareció en la lista de los más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia estadounidense que también ofreció 10 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses buscan de igual manera a Jesús Alfredo Guzmán Salazar y a Joaquín Guzmán López, quienes comparten el liderazgo del cártel criminal.