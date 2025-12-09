Homicidios en México caen 37% en el primer año de Sheinbaum: Noviembre es el más bajo desde 2015

El Gobierno de México reportó una reducción del 37% en los homicidios dolosos diarios entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este martes. La cifra pasó de un promedio de 86.9 asesinatos diarios al inicio de su administración a 54.7, el registro más bajo para un mes de noviembre desde 2015.

“En septiembre hubo 86.9 homicidios diarios y ahora estamos en un promedio de 54.7. Es una reducción del 37% y el noviembre más bajo desde 2015”, afirmó la primera mandataria al presentar las cifras recopiladas por las 32 fiscalías estatales del país y consolidados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tendencia a la baja sostenida por más de un año

Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, explicó que la reducción equivale a 32 homicidios menos por día respecto a septiembre de 2024.

Durante los últimos 14 meses, dijo, la tendencia se ha mantenido a la baja y permitió que noviembre de 2025 se ubique como el mes con menos homicidios dolosos en los últimos diez años. En la comparación entre 2018 y 2025, el homicidio doloso diario registra una disminución de 35 por ciento.

Siete estados concentran la mitad de los homicidios

De acuerdo con los datos oficiales, siete entidades concentran 51% de los homicidios registrados en los 14 meses de la actual administración:

Guanajuato: 11%

Chihuahua: 7.6%

Baja California: 7.3%

Sinaloa: 7.1%

Estado de México: 6.5%

Guerrero: 5.7%

Michoacán: 5.5%

Para noviembre de 2025, siete estados reunieron el 49% de los casos del mes, con ligeras variaciones: Guanajuato (9.7%), Chihuahua (8%), Baja California (7.4%), Sinaloa (6.6%), Estado de México (5.8%), Morelos (5.6%) y Sonora (5.4%).

Estados que lograron las mayores reducciones

Figueroa destacó que 26 entidades redujeron su promedio diario de homicidios al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2025. Los gobiernos que registraron las caídas más pronunciadas fueron:

Zacatecas: –70%

Chiapas: –58%

Quintana Roo: –56.7%

Durante los últimos 14 meses, algunas reducciones destacadas fueron:

Guanajuato: de 12.7 a 5.3 homicidios diarios

Baja California: de 7.13 a 4

Estado de México: de 6.63 a 3.20

Tabasco: de 3.53 a 1.4

Sinaloa: de 6.9 a 3.63

Baja en delitos de alto impacto

El SESNSP también reportó una disminución del 47% en delitos de alto impacto desde 2018, entre ellos:

Feminicidio: –23.4%

–23.4% Lesiones por arma de fuego: –22.6%

–22.6% Secuestro: –58.4%

–58.4% Robo con violencia: cerca de –49%

cerca de –49% Robo a transportistas: –49%

Sobre la extorsión, la funcionaria señaló que la estrategia nacional ha incrementado las denuncias al 089, lo que permitió prevenir más casos antes de que se concretaran.