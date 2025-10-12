Gobierno reporta 44 fallecidos a causa de las intensas lluvias de los últimos días

El Gobierno de México reportó el saldo de 44 fallecidos en cuatro estados de la República, a causa de las intensas lluvias ocasionadas por los ciclones tropicales Priscilla y Raymond que se formaron en el Pacífico frente a las costas mexicanas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que 18 de las víctimas fallecieron en Veracruz, nueve en Puebla, 16 en Hidalgo y uno en Querétaro.

Sostuvo que desde el viernes 10 de octubre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instaló el Comité de Emergencias, que sesiona de manera permanente y coordina las acciones interinstitucionales.

Inundaciones a causa de lluvias intensas en Veracruz.Foto: AFP

En este tenor explicó que aunque el reporte preliminar de decesos aconteció en 4 entidades federativas, en total son 139 municipios de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí los que están recibiendo atención prioritaria para restablecer servicios básicos y brindar auxilio a la población.

La dependencia indicó que a partir de este domingo se han intensificado las labores de limpieza y sanitización, para así establecer condiciones seguras en las zonas afectadas.

Para apoyar a la ciudadanía, se habilitó la línea 079, disponible para brindar asistencia y apoyo en la búsqueda y localización de personas.

Sheinbaum lamenta decesos por las intensas lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se atiende la emergencia con los planes DN-III-E y Marina. Asimismo, indicó que este día estará recorriendo Puebla, Veracruz e Hidalgo, y mañana Querétaro y San Luis Potosí.

Lamentó la muerte de las personas a causa de las lluvias torrenciales.

Adelantó que pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. “No vamos a dejar a nadie desamparado”.