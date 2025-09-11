Gobierno explica su incremento al IEPS para reducir el consumo de bebidas azucaradas

El Gobierno de México detalló el incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable a las bebidas azucaradas, con el objetivo de reducir su consumo y frenar el avance de enfermedades crónicas como la obesidad, la diabetes y la hipertensión, que representan ya una de las principales cargas para el sistema de salud nacional.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que la medida es una política pública basada en evidencia internacional.

“Las calorías vacías de las bebidas azucaradas generan muerte y enfermedad en México (…) somos el país con el mayor consumo de refresco por persona en el mundo: 166 litros al año. Este paso busca salvar vidas, reducir conductas que dañan la salud y destinar recursos a prevención y educación”, afirmó.

Clark detalló que el nuevo ajuste llevará el impuesto a poco más de tres pesos por litro, lo que se traducirá en un aumento aproximado de un peso en la presentación de 600 mililitros, la más consumida en el país. Las estimaciones del sector salud prevén una reducción de 7% en el consumo en los primeros dos años y una recaudación de hasta 41,000 millones de pesos, que serán destinados íntegramente a programas de salud.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que los recursos se utilizarán en cuatro estrategias:

Prevención y promoción de la salud, con campañas masivas y programas educativos, incluso mediante videojuegos para niñas y niños.

Modernización del primer nivel de atención, con protocolos nacionales obligatorios y apoyo de inteligencia artificial para tamizajes y seguimiento.

Acceso a tratamientos innovadores, incluyendo medicamentos de última generación que mejoran el control de glucosa, reducen el riesgo de insuficiencia renal y apoyan la pérdida de peso.

Atención de alta especialidad, con ampliación de cobertura de diálisis y fortalecimiento de la procuración y trasplante de órganos.

Por su parte, Zoé Robledo, director general del IMSS, destacó que la medida también tiene un efecto de equidad social:

“Esto permitirá que todas las personas tengan acceso a equipos de diagnóstico de última generación, como pruebas de hemoglobina glicosilada en el primer nivel de atención y parches de monitoreo continuo de glucosa, que evitarán complicaciones como insuficiencia renal y la necesidad de diálisis”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó que el aumento no busca fines recaudatorios sino proteger la salud pública.

“El objetivo no tiene nada que ver con recaudar, sino con que no se abuse de las bebidas azucaradas por el efecto que tienen en la salud, particularmente de niñas y niños”, señaló Sheinbaum Pardo.