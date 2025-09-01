Gobernadora Delfina Gómez acompaña a la presidenta Claudia Sheinbaum en Primer Informe de Gobierno

⁠Estado de México, prioridad nacional con avances en seguridad, salud e infraestructura para la presidenta Sheinbaum este primer año de Gobierno.

Disminuye 45% el homicidio doloso en la entidad gracias al trabajo coordinado.

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su Primer Informe de Gobierno, donde refrendó el respaldo del Estado de México al proyecto humanista y de soberanía que encabeza la mandataria federal. “Es un honor haber acompañado a nuestra querida presidenta en su #Pr1merInforme de Gobierno. #EsTiempoDeMujeres y su incansable trabajo por la transformación es muestra clara de que seguimos llegando y transformando. Gracias, presidenta, por defender a México y nuestra soberanía. ¡La queremos mucho!”, compartió Delfina Gómez.

La presidenta subrayó que el Estado de México ha registrado una disminución del 45% en el delito de homicidio doloso, resultado del trabajo coordinado con los gobiernos estatales. “Gracias, querida presidenta Claudia Sheinbaum, por su apoyo al #EdoMéx. Cuente con nosotros para seguir trabajando por la salud, la seguridad y la transformación de México”, indicó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En su mensaje a la Nación, Claudia Sheinbaum destacó al Estado de México como pieza clave en la transformación nacional, con obras estratégicas en salud, educación e infraestructura: la nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos en Naucalpan, hospitales en Atenco y Ecatepec, el programa “Laboratorio en tu Clínica” en 606 Centros de Salud, así como la conclusión del Tren Insurgente Lechería-AIFA y proyectos de agua potable en el Valle de Lerma y la Zona Oriente.