Se forma la tormenta tropical Fernand en el Atlántico; no representa peligro para México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó este sábado la formación de la tormenta tropical Fernand en el Atlántico central.

Este fenómeno se encuentra a una distancia considerable de las costas mexicanas, por lo que no representa peligro para el territorio nacional.

A las 15:00 horas (hora local), el centro de Fernand se localizó a 2,660 kilómetros al este-noreste de las costas de Quintana Roo.

El sistema se desplaza hacia el norte a 24 km/h, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas que alcanzan los 85 km/h, con una presión mínima central de 1010 hPa.

Por lo anterior, el SMN detalló que, debido a su lejanía y trayectoria proyectada, la tormenta tropical no genera efectos en el país.

El pronóstico del SMN indica que Fernand continuará su trayectoria, alejándose cada vez más de México.

Se espera que en los próximos días se mantenga como tormenta tropical, sin representar una amenaza para el país.