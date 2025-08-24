Se forma depresión tropical frente a las costas mexicanas del Pacífico

Frente a las costas de los estados de Jalisco y Colima se ha formado la depresión tropical Diez-E, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y advirtió que los desprendimientos nubosos pueden reforzar la probabilidad de lluvias hacia los estados del occidente de México.

El fenómeno atmosférico se encuentra a 625 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, así como a 765 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, precisó el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua.

Detalló que las bandas nubosas muestran un desplazamiento de oeste a noroeste a 22 km/h, pero pronosticó que en las próximas horas podría aumentar su intensidad y durante la madrugada del lunes 25 de agosto se convertiría en tormenta tropical.

El SMN prevé que el meteoro viaje paralelo a las costas mexicanas, pero alejado de estas. No obstante, advirtió a las autoridades de los estados colindantes con el pacífico a extremar precauciones a la población por lluvias, viento y oleaje fuerte.

Exhortó de manera general a atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.