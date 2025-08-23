Sistema Cutzamala alcanza el 67.5% de su capacidad; su nivel más alto en una década

El Sistema Cutzamala ha alcanzado el 67.5% de su capacidad, un incremento en más de 150 millones de metros cúbicos, gracias a las intensas lluvias de los últimos tres meses, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En este tenor, destacó que se mantiene la tendencia de incremento en el nivel promedio de las tres presas de almacenamiento: El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria.

“A partir de las lluvias registradas del 26 de mayo al 18 de agosto de 2025, el nivel de las tres presas ha logrado incrementar en 151.72 millones de metros cúbicos (Mm3), lo que representaría llenar más de 83 estadios Azteca”, informó.

La comisión explicó que el volumen de agua representa 27.8% más que lo observado en la misma fecha de 2014.

“Este aumento se logra mientras se continúa suministrando agua según los acuerdos con las autoridades locales, garantizando el abasto a la Ciudad de México y al Estado de México”, indicó la dependencia.

Recuperación de las presas que conforman el Sistema Cutzamala

En específico, la presa de Valle de Bravo pasó de 32.6% en 2024 a 77.5% hasta el 18 de agosto, una recuperación del 44.9 por ciento.

La presa El Bosque pasó de 51.9% a 56.8%, y Villa Victoria también tuvo una buena recuperación al estar en 29.4% y ahora almacenar 58.2 por ciento a diferencia de 2024

A pesar de estos buenos niveles, Conagua hace un llamado a la ciudadanía a usar el agua de manera responsable. Acciones sencillas como cerrar llaves que gotean, optimizar el consumo y reportar fugas contribuyen a garantizar el abasto futuro.