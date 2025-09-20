Explosión de pipa en Iztapalapa: Aumenta a 27 la cifra de muertos por la tragedia en La Concordia

A 10 días de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, ubicado en los límites de la Ciudad de México y el Edomex, la Secretaría de Salud Pública capitalina informó que la cifra de muertos ascendió a 27.

“27 personas han fallecido, lamentablemente”, informó esta mañana la dependencia a través de sus redes sociales y precisó que la última víctima mortal se trata de Ricardo Corona Hernández, de 38 años edad.

Horas antes se reportó la muerte de Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años de edad, y quien era el chofer del microbús que quedó calcinado en el lugar, así como de María Salud Molina, de 59 años, quien viajaba como pasajera en esa misma unidad e intentó a toda costa ponerse a salvo, brincando barreras de contención y atravesando las avenidas.

Salud CDMX confirmó que se mantienen 18 personas hospitalizadas. No obstante, 39 afectados ya recibieron el alta médica.

Personas sin identificar

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que dos víctimas permanecen sin identificar, por lo que se ha solicitado apoyo de la ciudadanía para poder contactar a familiares o conocidos.

El primero se trata de un hombre que ya falleció, tenía entre 40 y 50 años, medía 1.64 metros de estatura, era de complexión mediana, cabello castaño corto, piel morena clara y nariz aguileña. Se cree que se llamaba Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

La segunda víctima es una mujer en estado de salud crítico, quien tiene entre 15 y 25 años, cuyo nombre podría ser Giovanna, como características presenta una cicatriz vertical por cesárea, un tatuaje corazón atravesado por una rosa en color negro en la espalda baja; otro con forma de pulsera tipo greca y letras manuscritas en el antebrazo derecho; y uno más con forma de pulsera de corazones en el tobillo izquierdo.

FGJCDMX continúa investigaciones de la explosión en La Concordia

Bertha Alcalde Luján, informó que continúan las investigaciones para determinar la volcadura y explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Precisó que la pipa de gas de la empresa Silza, provenía de Tuxpan, Veracruz, y se dirigía a una gasera en la alcaldía Tláhuac.

Sin que ya se mencionara la velocidad del vehículo, se explicó que al incorporarse a la autopista México-Puebla perdió el control en una curva con pendiente positiva, impactó los muros de contención y se volcó, lo que provocó la fuga de gas y una posterior explosión que alcanzó un diámetro de 180 metros.

La fractura del contenedor se originó por un golpe con un objeto rígido; las periciales continúan para determinar la causa exacta del siniestro.

“Nuestro objetivo es establecer con claridad qué responsabilidad corresponde a cada uno de los actores relacionados con este terrible incidente. Entre otros aspectos, se investigan las condiciones operativas y el cumplimiento de la normatividad por parte de la empresa. Con base en estos elementos, impulsaremos un proceso penal en el que se priorice la reparación integral del daño para todas las víctimas lo más pronto posible”, explicó.

Acompañamiento a las familias

La fiscal general destacó que desde el primer momento, la institución ha acompañado a las personas afectadas y sus familiares mediante asesores jurídicos que los guían durante todo el proceso penal y garantizan el respeto a sus derechos.

Para ello, se habilitó la línea 55 4609 4432, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y un módulo presencial en Dr. Río de la Loza 156, 5° piso, colonia Doctores, donde se ofrece asistencia legal, psicológica y social.

“Estamos cerca de cada víctima y cada familiar; nuestro objetivo es garantizar que reciban apoyo legal, psicológico y social desde el primer día, sin dejar a nadie desatendido”, subrayó Bertha Alcalde.

Informó también que se instalaron cuatro unidades móviles del Ministerio Público en hospitales para recabar información y brindar apoyo sin necesidad de traslados adicionales. Estas se encuentran en el Hospital General “Dr. Rubén Leñero”, el Hospital Magdalena de las Salinas del IMSS, el Hospital Regional “Gral. Ignacio Zaragoza” del ISSSTE y el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra”.