Tragedia en Puente de la Concordia: reportan número de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México indicó que el número de muertos por la explosión de la pipa de gas en el Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, se mantiene en 27, de acuerdo con el corte de información de las 10:10 de la mañana de este domingo.

Previamente, a las 10:00 pm del sábado 20 de septiembre, informaron que la cifra de decesos era la misma, así como el número de hospitalizados (18) y de los pacientes que ya fueron dados de alta (39), por lo que no hubo fallecimientos durante la madrugada del domingo.

Cabe recordar que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales; incluso, el mismo día del percance algunos llegaron por su propio pie al Hospital General de Zona 53, que era el más cercano al lugar del incidente; en tanto, una niña de dos años fue trasladada a un hospital en Texas.

¿Qué sucedió en el Puente de La Concordia?

El pasado miércoles 10 de septiembre, una pipa que transportaba aproximadamente 49,500 litros de gas LP volcó y explotó sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa.

Las primeras versiones señalaban que, al parecer, la unidad circulaba a exceso de velocidad y al entrar a una curva de incorporación de la autopista México-Puebla, perdió el control.

Esto causó que se impactara contra los muros de contención, primero exterior y luego interior, lo que provocó la volcadura; en uno de los impactos se generó una raja de casi 40 centímetros en el tanque, lo que dejó escapar gas que se acumuló antes de encenderse.

Aun cuando estaba la nube de gas dispersándose, los automovilistas y peatones no se detuvieron y siguieron circulando por la zona, pero al encenderse, la nube de gas se expandió por unos 180 metros, razón por la que hubo muertos al instante.

Siguen las investigaciones

Además del exceso de velocidad, se mencionó el posible incumplimiento de medidas de seguridad en el transporte de materiales peligrosos que circulan por la capital del país, no sin antes culpar a los baches por la desestabilización del vehículo, hecho que desmintió el Gobierno de la CDMX.

Sin embargo, esta semana salió a la luz un nuevo video donde se ve a la pipa de gas avanzar a una velocidad normal, lo que contradice a las autoridades, quienes han abierto carpetas de investigación por homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad.

Asimismo, se estableció un Comité de Solidaridad para coordinar apoyos a las víctimas.