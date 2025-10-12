Estrategia de seguridad en la CDMX está funcionando: Clara Brugada

Con un conjunto de acciones, la estrategia de seguridad de la Ciudad de México está funcionando, afirmó Clara Brugada ante el Congreso local al presentar su Primer Informe de Gobierno.

En un año, aseguró la jefa de Gobierno de la capital del país, los homicidios dolosos y delitos de alto impacto disminuyeron 10 y 12%, respectivamente.

“Disminuimos en 60% los delitos de alto impacto de 2019 a la fecha. De 131 delitos de alto impacto que se cometían en 2019 hoy se cometen 56 diarios. Desde 2024 logramos, eso es del 2019 y a lo mejor ustedes dirían, ‘no, no, este año’; pues ahí los datos. Logramos una reducción del 2024 a la fecha de 12% de los delitos de alto impacto. Así que podemos confirmar que esta ciudad lleva siete años con una trayectoria a la baja en términos de inseguridad.

“Las detenciones por delitos de alto impacto se han incrementado un 18%, es decir, más judicializaciones y menos impunidad. También tenemos que hablar del homicidio doloso. Desde el 2019 a la fecha, este, que es el delito que más lástima a la sociedad, ha bajado 50% y que en el último año, comparado con 2024, hemos logrado la reducción del 10% de homicidio doloso en la ciudad’’.

“Estamos en uno de los niveles más bajos de incidencia delictiva. Porque tenemos rumbo, resultados y reducción sostenida de delitos y homicidios en esta gran ciudad’’, se jactó.

Durante 145 días, informó, su administración ha evaluado los sectores de seguridad con presencia de los alcaldes de la capital. “Allí recibimos la información para tomar decisiones y definir las estrategias para la construcción de paz en la ciudad’’.

De enero a septiembre pasado, precisó, se lograron 6,757 detenciones de alto impacto. “Hemos desarticulado 44 grupos delictivos. Más detenciones, menos impunidad’’.

Comparado con 2024, aseguró, los feminicidios se redujeron 48%, y que “de los lamentables 33 casos’’ del año en curso “ya 28 responsables están en prisión de los 33. Es decir, el 90% de los casos de feminicidio cuentan con detenidos o con órdenes de aprehensión. Hay menos feminicidios, pero más feminicidas detenidos y judicializados’’.

El mensaje de su gobierno, dijo, es que las mujeres no están solas en la ciudad.

“Reitero: nuestra política es tolerancia cero hacia el feminicidio y hacia la violencia contra las mujeres. Aquí quiero felicitar a la fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde, una mujer profesional, honesta, comprometida con encontrar la verdad y erradicar la impunidad. Gracias fiscal y a todo su equipo’’, expresó.

