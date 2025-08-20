Operativo conjunto en CDMX deja 13 detenidos por homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz

Durante la madrugada de este miércoles se realizó un operativo coordinado entre autoridades federales y de la Ciudad de México en relación con los homicidios de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores del gobierno capitalino, el 20 de mayo pasado.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno de la capital del país, Clara Brugada, el despliegue permitió la detención de 13 personas, de las cuales tres están directamente vinculadas con el crimen y el resto habrían participado en tareas logísticas.

En las acciones intervinieron la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Brugada subrayó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación interinstitucional como una muestra del compromiso contra la impunidad. La funcionaria enfatizó que la investigación se mantiene en curso.

Este mismo miércoles, a las 17:00 horas, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, y el titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez, ofrecerán una conferencia de prensa para detallar avances del caso.

El gobierno capitalino reiteró que su prioridad es esclarecer los hechos y garantizar justicia en memoria de las víctimas.