Estados Unidos sanciona a presuntos integrantes del CDN

El gobierno de Estados Unidos sancionó a tres altos mandos del Cártel del Noreste (CDN) y a un socio artístico de la organización, el rapero mexicano Ricardo Hernández Medrano, conocido como el Makabelico, por narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas y terrorismo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, anunció que como parte de la sanción, todos los bienes e intereses en EU de las personas designadas han sido bloqueados y se prohibió a ciudadanos o entidades estadounidenses realizar transacciones con ellas.

Los tres miembros de alto rango del CDN identificados fueron Abdón Federico Rodríguez García, alias Cucho, considerado número dos del cártel; el líder histórico del grupo Antonio Romero Sánchez, alias Romeo, expolicía tamaulipeco, buscado por las autoridades mexicanas, con recompensa de 25,000 dólares por su captura. Es acusado de ejecuciones, decapitaciones y de un atentado contra un funcionario de Nuevo Laredo este mismo año.

Además de Francisco Daniel Esqueda Nieto, alias Franky de la Joya, actual responsable de las operaciones tácticas del CDN en Nuevo Laredo quien es señalado por ordenar un ataque armado contra un helicóptero militar durante la detención del anterior líder del grupo.

Mientras que sobre Makabelico las autoridades estadounidenses lo acusaron de blanquear dinero del cártel a través de sus conciertos y regalías en plataformas de streaming, de las cuales presuntamente el 50% es transferido directamente al CDN.

Según la OFAC, el CDN ha diversificado sus fuentes de financiamiento y utiliza figuras del espectáculo para legitimar ingresos y evadir controles financieros.