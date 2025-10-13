Diputados analizarían destinar más recursos en 2026 para atender desastres

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila (Morena), sostuvo que de ser necesario y en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, podrían reforzar en el paquete económico 2026 los recursos destinados a atender los daños provocados por las lluvias torrenciales en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, Hidalgo y Querétaro.

“Simplemente, decirle a la titular del Ejecutivo, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que la Cámara de Diputados, como Cámara con facultades exclusivas en el presupuesto, está en plena disposición de revisar”, expresó el morenista en las inmediaciones del centro de acopio de la Cámara de Diputados donde recibirán insumos para apoyar a personas afectadas por las lluvias.

Recordó que ante la desaparición del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), existe un fideicomiso de 19,000 millones de pesos, con el que se podrían reforzar los recursos para la atención de las afectaciones. “Hoy hay un fideicomiso, que sin que se llame Fonden, tiene 19,000 millones de pesos, y, si es necesario, sin ese nombre, podemos en la Cámara de Diputados, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, reforzar el recurso en el presupuesto próximo”, dijo.

Por su parte, la presidenta de San Lázaro, Kenia López Rabadán, señaló que en el Presupuesto de Egresos se deben asignar recursos suficientes para atender a las familias que han sido afectadas por las fuertes lluvias en todo el país.

Al tiempo que recordó que la responsabilidad primordial de los diputados federales es aprobar un presupuesto que le sirva a la gente.

“En medio de la discusión sobre cómo se asignarán los recursos, se hace necesario que más allá de la polarización o discusiones ideológicas (todas respetables), los legisladores logremos un acuerdo para que se asignen suficientes recursos que garanticen a los estados y municipios ayuda para salir adelante en casos de desastres. De eso se trata el servicio público, de servir a las personas”, añadió.