¿Cuánto dinero se recupera con las auditorías al gasto público?

De la muestra del presupuesto de 2023 auditada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que fue de nueve billones 127,300 millones de pesos, hasta el 20 de febrero pasado, las distintas dependencias y organismos, municipales, estatales y federales que ejercieron recursos del gobierno federal no habían aclarado en qué gastaron 51,979 millones de pesos y, luego de 2,369 auditorías realizadas, apenas había sido posible recuperar 1,762, millones, 225,500 pesos.

La mayor parte de los recursos por aclarar corresponden al gasto federalizado, con 40,801 millones de pesos (tan solo de participaciones federales hace falta comprobar el gasto de 18,341 millones de pesos y los municipios con las cantidades mayores por aclarar son: Ciudad Juárez, Chihuahua, con 717 millones de pesos; Aguascalientes, Aguascalientes, con 506.4 millones y Tijuana, Baja California, con 366.3 millones de pesos); seguido por lo que se canalizó a desarrollo económico, pues hace falta aclarar el destino de 7,215 millones de pesos y de desarrollo social 3,802 millones de pesos, una cifra muy alejada de los 159 millones de pesos que falta que aclaren de las secretarías de Estado que conforman el apartado de gobierno federal.

Si se analizan las cifras por sectores, destaca el turismo con 2,593 millones de pesos; Petróleos Mexicanos, con 2,058 millones de pesos; Salud, con 1,257 millones de pesos y el Instituto Mexicano del Seguro Social 1,245 millones de pesos.

A Fonatur y Defensa les falta por aclarar 377 millones de pesos

De los recursos que falta por aclarar su ejercicio en el sector turismo destacan los 362 millones de pesos ejercidos por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de la Defensa Nacional en el Proyecto y Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 5 Sur, Playa del Carmen Tulum, en Quintana Roo; los 15 millones de pesos que falta por aclarar de los recursos para la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 5 Norte, Cancún-Playa del Carmen, Quintana Roo y otros 634,200 pesos de la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 7, Chetumal-Escárcega, y Construcción del Taller y Cochera en Chetumal, en Quintana Roo y Campeche;

A Fonatur le falta por aclarar además,1,098 millones de pesos de la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 1, Palenque-Escárcega, en Chiapas, Tabasco y Campeche; 396 millones de la Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 2, Escárcega-Calkiní, en Campeche; 132 millones de Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 3, Calkiní-Izamal, en Campeche y Yucatán; 422 millones de Construcción de Plataforma y Vía del Tren Maya, Tramo 4, Izamal-Cancún, en Yucatán y Quintana Roo; 613,800 pesos de Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico; y 165 millones de Seguimiento al Proyecto Tren Maya.

De las 22 auditorías realizadas a Pemex destaca 971 millones de pesos que faltan por aclarar, producto de la auditoría de cumplimiento 245 identificada como Deudores Diversos. Derivado de la revisión del gasto, se determinaron siete resultados que generaron igual número de recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cuatro pliegos de observaciones. Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría, se emitió un oficio para solicitar la intervención del Órgano Interno de Control con motivo de una irregularidad detectada.

También destaca en el reporte concentrado de la ASF de 2023 el faltante por aclarar por Pemex de 805 millones de pesos de la Revisión de Contratos del Campo Quesqui, en Tabasco.

Birmex debe aclarar en qué gastó 1,044 millones de pesos

De los 1,257 millones de pesos que todavía debe comprobar el sector salud, destacan los 1,044 millones de pesos que faltan por comprobar derivados de la auditoría de cumplimiento forense a las erogaciones por adquisición de bienes y prestación de servicios de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V.

También los 173 millones de pesos que faltan por aclarar según la auditoría de cumplimiento a la gestión financiera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán; los dos millones de pesos que falta por aclarar según la auditoría de cumplimiento a las Erogaciones para la Formación y Capacitación de Recursos Humanos para la Salud de la Secretaría de Salud.

De los 1,245 millones de pesos que hace falta aclarar en el IMSS, según lo reportado por 13 auditorías a la cuenta pública de 2023, destacan los 1,225 millones de pesos detectados por la auditoría de cumplimiento Servicio Integral de Cirugía Hemodinámica al instituto.

Los bien portados

Contrario a ellos, destacan, pero, porque no tienen montos qué aclarar el Poder Legislativo, la Fiscalía General de la República, Seguridad y Protección Ciudadana, Relaciones Exteriores, Entidades no sectorizadas, Tribunales Agrarios y Órganos Autónomos.

foto: cuartoscuro Galo Cañas Rodríguez

Acciones ejercidas por la Auditoría

De acuerdo con la matriz de datos básicos del informe de resultados de fiscalización de la cuenta pública en cuestión y considerando las cifras consolidadas de los tres reportes o entregas, del ejercicio del gasto de 2023, la ASF ha promovido el ejercicio de la facultad de comprobación en 207 ocasiones; ha pedido a la entidad fiscalizada documentación adicional que aclare y soporte las operaciones y los montos no justificados, no comprobados o no aclarados durante la revisión en 408 ocasiones; y ha comunicado al órgano interno de control en la entidad fiscalizada a efecto de que inicie las investigaciones correspondientes de la irregularidad detectada en 2,508 ocasiones.

Además, ha iniciado pliego de observaciones, que es el instrumento jurídico mediante el cual da a conocer a las entidades fiscalizadas las observaciones de carácter económico, derivadas de las auditorías en las que se determine un presunto daño o perjuicio a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales en 2,298 ocasiones.

De éstos últimos, en el grupo funcional gobierno destacan los 456 realizados al gasto federalizado en educación, los 434 al gasto federalizado en Seguridad y los 340 al gasto federalizado a infraestructura social y 320 a participaciones federales.

De hecho, a las entidades que ejercen gasto federalizado en estados y municipios suman 1818 acciones de ese tipo iniciadas.

También destacan los 18 pliegos de observación realizados a la Defensa Nacional, los 12 a Hacienda y Crédito Público y los 14 a la Marina. Del grupo Desarrollo Social, los 57 hechos corresponden a Medio Ambiente y Recursos Naturales; los 29 al Instituto Mexicano del Seguro Social y los 23 a Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Del área de desarrollo Económico los 22 a Agricultura y Desarrollo Rural, 28 a la Marina y 114 a Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.