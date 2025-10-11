Capturan en Cancún a "El Griego", presunto líder criminal de Suecia

El presunto jefe de una banda criminal de Suecia y otro hombre señalado de ser su operador financiero fueron capturados en Cancún tras un requerimiento de la Europol, informó este sábado el gobierno de México.

Un comunicado de la Secretaría de Seguridad federal detalló que el detenido es "Mikael 'N'" -por ley se reservan los apellidos-, acusado de ser "líder de un grupo criminal" y estar ligado con hechos violentos y narcotráfico.

Medios europeos los han identificado como Mikael Michalis Ahlström Tenezos, apodado "El Griego" y que sería líder de la banda Dalen, dedicada a la venta de drogas.

Portales de noticias suecos lo señalan como nacido en Suecia de origen griego, otros como oriundo de Grecia y un portal mexicano informa que es noruego.

El detenido es buscado por la Policía Nacional de Suecia "por su relación en delitos de tráfico de armas, drogas y lavado de dinero", señaló el comunicado sin aclarar su nacionalidad.

Añadió que Mikael "N" fue detenido cuando circulaba en una carretera con su supuesto cómplice y les fueron decomisadas "diversas dosis de drogas".

"Fue llevado a la estación migratoria correspondiente para ser trasladado a Europa bajo custodia y posteriormente ser entregado a la Policía de Suecia", precisó el boletín.

El otro detenido fue entregado a la fiscalía mexicana.

En los últimos años han sido capturados en México algunos presuntos líderes de bandas criminales europeas que tienen nexos con los narcotraficantes mexicanos.