Cancillería confirma la muerte de tres mexicanos en accidente aéreo en Michigan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes el fallecimiento de tres ciudadanos mexicanos en un accidente aéreo ocurrido el 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos.

A través de un comunicado, la dependencia informó que el Consulado de México en Detroit activó el protocolo de atención a emergencias y mantiene contacto con el Departamento de Policía de Bath y con autoridades locales para conocer los avances de la investigación y brindar protección consular a las familias afectadas.

“La representación consular ha establecido comunicación con los familiares de las personas fallecidas y continuará brindando apoyo para la repatriación de los cuerpos, así como acompañamiento en todo el proceso”, precisó la Cancillería, que también expresó sus condolencias por el accidente.

¿Qué se sabe hasta ahora del accidente?

De acuerdo con autoridades locales, la aeronave ejecutiva Hawker 800XP, con matrícula mexicana XA-JMR, se desplomó la tarde del jueves en una zona rural de Bath Township, en el condado de Clinton, Michigan.

El accidente fue reportado alrededor de las 17:00 horas, cerca de la intersección de Clark Road y Peacock Road. Equipos de bomberos y de policía acudieron al sitio, donde confirmaron que las tres personas a bordo habían perdido la vida tras el impacto.

Las autoridades estadounidenses informaron que la Administración Federal de Aviación (FAA) ya se encuentra a cargo de las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Hasta el momento, no se ha precisado la ruta que seguía la aeronave al momento del desplome.

Investigación en curso

Según información preliminar de bases de datos especializadas como Aviation Safety Network, el avión accidentado, modelo Hawker 800XP, número de serie 25853, estaba registrado en México y operado por la empresa Aéreo Líneas del Centro S.A., con base en Aguascalientes.

Datos de rastreo de vuelo indican que la aeronave habría sufrido un descenso abrupto desde más de 14,000 pies de altura, impactando contra el terreno en menos de un minuto.

Las autoridades locales mantienen un perímetro de seguridad en la zona y confirmaron que la FAA continuará encabezando la investigación, con apoyo de equipos especializados en accidentes aéreos.