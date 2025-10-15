La IATA y Aeroméxico también buscaron mejoras en las bases para asignación de slots en aeropuertos saturados

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) y Grupo Aeroméxico hicieron comentarios a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) antes de la publicación de las nuevas bases generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue (slots) en aeropuertos en condiciones de saturación para estar en sintonía con la práctica internacional, y aunque destacaron la actualización como un avance para el sector, no tuvieron eco.

Por ejemplo, la asociación refirió que seguir vinculando la prioridad histórica de slots (que pasó de un cumplimiento del 85% al 80%) a un factor de demoras tan estricto de uso como el de +/- 15 minutos es una medida que se aleja de las prácticas internacionales y pone a México en una situación única en el mundo.

“Este requisito es muy restrictivo, especialmente para operaciones internacionales, y las consecuencias de la posible pérdida de slot son muy graves. Hay que recordar que existe un sistema de monitoreo de cumplimiento de slots dentro de las normas mexicanas, que cuenta con unas repercusiones importantes para las aerolíneas que no los cumplen”, explicó la IATA

En su comentario precisó que las implicaciones de las pérdidas de slots por este criterio pueden ser mucho más graves para las redes de las aerolíneas, para la predictibilidad y transparencia en el manejo de los horarios en el país, y para el pasajero que puede llegar a perder que una aerolínea ofrezca un vuelo a la hora preferida.

“Por lo anterior, proponemos eliminar la referencia de los 15 minutos de cumplimiento de las bases que así lo incluyan, con el fin de que este criterio no se tenga en cuenta en la determinación de la historicidad del uso de las series de slots”, se sugirió en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

Además, la asociación reiteró su compromiso de seguir cooperando con el Gobierno mexicano y la AFAC para continuar avanzando de la mano en la adopción de las mejores prácticas internacionales en la regulación mexicana.

Aeroméxico y el nuevo subcomité

Por su parte, Grupo Aeroméxico propuso que la participación del nuevo Subcomité de coordinación y supervisión de horarios debía ser con mayor peso y convertirse en un auxiliar para mejorar la utilización de la capacidad de una terminal.

Ante la posibilidad de que las actividades del Subcomité quedaran limitadas, propuso ajustar la redacción para el apartado relacionado con la Persona coordinadora de horarios:

“Las resoluciones, recomendaciones o determinaciones de la persona coordinadora de horarios no pueden ser objeto de injerencia, influencia indebida o aprobación por parte del comité de operación y horarios, del subcomité de demoras, ni del Subcomité de coordinación y supervisión de horarios, sin embargo, la persona coordinadora de horarios deberá tomar en cuenta sus opiniones, sin que ello suponga restricción o condicionamiento de las atribuciones técnicas que competen exclusivamente a la persona coordinadora de horarios”, se explicó.

Y no hubo respuesta positiva.

Otra propuesta fue que en el apartado de criterios de ocupación y la elegibilidad para el derecho de prioridad histórico, en donde se basará ahora cuando la persona transportista aérea a la que se le asignó, ocupó y operó el slot como mínimo durante el 80 por ciento

Desde la óptica del grupo, lo anterior debió haber sido “considerando como cumplidas aquellos casos de no ocupación o demora por motivos no imputables a la misma conforme a las resoluciones que emita el subcomité de demoras para tal efecto” y no únicamente “sin motivos imputables a la misma conforme a las resoluciones emita el subcomité de demorar para tal efecto”.