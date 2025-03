CAMe suspende la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la noche de este miércoles la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono y el Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El organismo detalló que a partir de las 19:00 horas se detectó que las concentraciones horarias de ozono fueron menores a las establecidas en el Programa para dar concluida la congingencia.

Según el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México estima que el sistema de alta presión que ha afectado a la región se alejará d ela región este jueves, lo que "permitirá la entrada moderada de humedad y disminución de la estabilidad atmosférica, por lo que se pronostica mayor ventilación".

El sistema de monitoreo también prevé que mañana 20 de marzo se registre cielo medio nublado a nublado durante la mayor parte del día y disminuya la temperatura ambiente.

La CAMe reiteró que se mantendrá atenta a la evolución de la calidad del aire y a las condiciones meteorológicas enla Ciudad de México y el Estado de México, e invitó a la población a mantenerse informado al respecto a través de los diversos canales y redes sociales.

¿Qué vehículos no circularán el jueves 20 de marzo?

Tras la suspensión del Doble Hoy No Circula, este jueves se aplica la medida recurrente, por la cual no podrán transitar los vehículos de uso particular con holograma verificación 1 y 2, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.