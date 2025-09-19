Internan a Bermúdez en el Altiplano

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias el Comandante H o el Abuelo, aterrizó la tarde de este jueves, 18 de septiembre, en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, tras ser expulsado de Paraguay un día antes.

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y datos de FlightAware, el avión Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD llegó a territorio mexiquense alrededor de las 19:00 horas, luego de haber realizado una escala en Bogotá, Colombia, y un paso previo por Tapachula, Chiapas.

Según medios locales, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentaron la orden de aprehensión por delincuencia organizada, asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, informándole su derecho a guardar silencio.

Además, las autoridades mexicanas dieron a conocer desde el 17 de septiembre que el señalado sería ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 1, también conocido como Altiplano, en el Estado de México.

Ante la llegada de Bermúdez al Altiplano se reforzó la seguridad en zona con elementos de las Fuerzas Armadas.

Cargos en Tabasco

Por otro lado, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) mantiene abierta una carpeta de investigación contra Bermúdez Requena por secuestro agravado, asociación delictuosa y extorsión.

El titular de fiscalía tabasqueña, Óscar Tonathiu Vázquez, informó que la audiencia correspondiente se realizará de forma virtual, una vez que el exfuncionario sea recluido en el penal de máxima seguridad.

“Estamos coordinándonos con la Fiscalía de la República e Interpol México para darle seguimiento. Ya estamos preparados para la audiencia de cumplimiento y para que se lleve a cabo la audiencia inicial en su contra”, declaró para medios de comunicación locales.