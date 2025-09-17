Aumentan a 17 fallecidos tras explosión de pipa en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el número de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, aumentó a 17, tras la muerte de un paciente que permanecía internado en el Hospital Regional del ISSSTE “Gral. Ignacio Zaragoza”.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, confirmó el deceso a través de su cuenta de la red social X que “lamentablemente esta madrugada falleció una persona lesionada en el hecho ocurrido en el Puente de la Concordia”. El paciente murió a consecuencia de una falla orgánica múltiple.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, con quienes mantenemos contacto”, comunicó Batres Guadarrama.

Las cifras de la secretaría mostraron que del total de víctimas por el accidente, que ocurrió el pasado 10 de septiembre, 15 se tratan de personas del sexo masculino mientras que dos (Ana Daniela Ramírez Barragán, de 19 años de edad, y Alicia Matías Teodoro, de 49 años de edad) fueron mujeres.

Según la dependencia local, hasta el momento permanecen 35 personas hospitalizadas: la mayor parte, 25 pacientes, repartidos en cuatro hospitales: ocho en el Hospital General Rubén Leñero; en el Instituto Nacional de Rehabilitación “Luis Guillermo Ibarra Ibarra” y en el Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”, seis respectivamente y cinco más en el Hospital General Regional 197.

Entre las personas que aún están en nosocomios se encuentra Jazlyn Azulet, una niña de dos años de edad —nieta de Alicia Matías Teodoro, quien falleció—, que fue trasladada a Texas para que pudiera recibir atención en el Hospital Shriners de Galveston, especializado en pacientes pediátricos con quemaduras graves.

La Fundación Michou y Mau, que coordinó el traslado, informó a través de un comunicado que la menor fue sometida a un procedimiento quirúrgico esta mañana y que su condición es “crítico estable”. Los especialistas determinaron las áreas que requerirán injertos.

Además, la ONG detalló que “también se evaluó el estado de la vía aérea para determinar los pasos a seguir con relación a la intubación”.

Por otro lado, las autoridades capitalinas reportaron 31 accidentados que ya se encuentran dados de alta; de este total, 19 personas recuperadas fueron hombres entre 1 y 60 años de edad; y 12 mujeres cuyas edades oscilaron entre los 14 y los 49 años de edad. La mayoría de las altas médicas (14 personas) fueron atendidas en el Hospital General “José María Morelos y Pavón” del ISSSTE.