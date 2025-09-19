Aumenta a 25 el número de muertos por explosión de pipa en Puente de La Concordia, Iztapalapa

El número de fallecidos por la explosión de una pipa que transportaba gas en la alcaldía Iztapalapa la semana pasada subió a 25 la mañana de este viernes, informó la Secretaría de Salud capitalina.

Las víctimas se han ido incrementando desde el miércoles de la semana pasada, cuando el camión explotó mientras transitaba por una concurrida arteria de Iztapalapa, la alcaldía más poblada de la CDMX y la segunda del país.

La Secretaría de Salud confirmó este viernes que se mantienen 21 personas hospitalizadas, mientras que 38 personas ya fueron dadas de alta.

Entre los heridos está una niña de dos años que fue trasladada la semana pasada a un hospital en la ciudad estadounidense Galveston, en Texas.

El miércoles de la semana pasada, un camión cisterna que transportaba unos 50,000 litros de gas explotó tras volcarse e impactar con unos muros de contención. El choque generó una fractura desde donde se fugó el gas, lo que, posteriormente, desató una gran explosión y un incendio que alcanzó a una treintena de vehículos.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía capitalina apuntan a que el vehículo iba a exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor del camión -quien falleció a mediados de esta semana- provocaron la volcadura.