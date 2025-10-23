ASF detecta irregularidades por más de 6,969 millones de pesos en el último año de gobierno de AMLO

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado anomalías por más de 6,969 millones de pesos en la Cuenta Pública de 2024, correspondiente al último año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el informe consolidado de la primera y segunda entrega de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2024; a la fecha, la ASF ha logrado recuperar poco más de 1,146 millones de pesos, por lo que falta por aclarar el destino de cerca de 5,823.5 millones de pesos ejercidos en dicho año.

En junio pasado, la ASF informó que llevaba identificados unos 770 millones 161,700 pesos en posibles irregularidades, derivadas de su primera revisión a la Cuenta Pública 2024. Mientras que en una segunda revisión, la suma se elevó a más de 6,199.7 millones de pesos; dando un total de 6,199 millones 762,300 pesos en observaciones.

Las cifras del ente fiscalizador muestran que el gasto federalizado se mantiene como el rubro en donde se presenta un posible mayor desvío de recursos, ya que no se localizan más de 5,020 millones de pesos.

Le sigue el gobierno federal, el cual no ha logrado comprobar el uso de 282.4 millones de pesos; al igual que el rubro de desarrollo económico, donde quedan pendientes por aclarar unos 263,1 millones de pesos.

En tanto, en el área de desarrollo social se identificaron más de 256.9 millones de pesos en irregularidades.

Al presentar a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de los informes de fiscalización de la Cuenta Pública 2024, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, informó que para esta segunda revisión se realizaron 546 auditorías, y derivado de ellas, quedan pendientes por aclarar 5,161 millones de pesos.

Señaló que de dicha cifra, el 89% corresponden al gasto realizado por estados y municipios. Añadió que en este rubro se detectaron presuntas irregularidades por más de 4,600 millones de pesos relacionados con los servicios de salud, con el financiamiento de obras en zonas de alta marginación, el pago de nóminas educativas, deuda local, y saneamiento financiero, entre otros.

En contraste, el auditor resaltó el caso de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, donde -dijo- no tuvieron montos por aclarar.

Por otro lado, también advirtió sobre las irregularidades detectadas en la fiscalización hecha al Poder Judicial, porque no se sabe el destino de más de 272 millones de pesos.

No obstante, recordó que aún falta que se entregue un tercer informe de resultados de la Cuenta Pública 2024, al tiempo que destacó que las observaciones vinculadas al ejercicio de recursos públicos todavía pueden ser aclaradas por las entidades fiscalizadas.

En su mensaje final, David Colmenares Páramo subrayó que para reforzar las tareas de fiscalización, se han implementado herramientas tecnológicas, tal es el caso del uso de la Inteligencia Artificial, cuya herramienta será formalmente presentada y liberada en el mes de noviembre.

“Me complace anunciar que hemos desarrollado la primera herramienta Inteligencia Artificial aplicada a la fiscalización que procesará, analizará, identificará y extraerá información de manera automática permitiendo con ello que los que las auditorías y los auditores, de todas nuestras áreas de enfoque, puedan realizar tareas de mayor complejidad, simplificando así los tiempos de procesamiento y análisis”, anunció.