Con apoyos e impulso a la inversión, Gobierno de Puebla cobija a migrantes

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, refirió que el sueño americano es el sueño poblano y es una realidad.

El Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) a la fecha ha entregado 75 apoyos a beneficiarios del programa Migrante Emprende, por la cantidad de 20,000 pesos.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Los más de 100,000 empresarios migrantes poblanos en Estados Unidos están sumados con el Gobierno de Puebla para invertir en el Programa de Paneles Solares, así lo aseguró Lino León, empresario migrante, quien subrayó que por primera vez están entusiasmados en trabajar con un gobierno que sabe invertir y que valora la aportación de las y los paisanos.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, refirió que el sueño americano es el sueño poblano y es una realidad, por ello, su gobierno se la juega con los hermanos migrantes. Subrayó que a la fecha hay dos grupos que participan con el proyecto de Paneles Solares, pero la invitación está abierta para que colaboren más con capital local.

Durante la mañanera, el mandatario estatal destacó la presencia de las y los migrantes que han invertido en Puebla, que son guerreros que se la juegan con Puebla. “Los hermanos migrantes tienen prioridad número uno en las inversiones del Gobierno del estado de Puebla", puntualizó.

El mandatario llamó a que también inviertan en el Polo de Desarrollo "Capital de la Tecnología y Sostenibilidad", así como en los 15 proyectos de ciencia y tecnología que participan con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este contexto, María de los Ángeles Ruiz García, es una poblana originaria de Santa Inés Ahuatempan, quien retornó de Estados Unidos después de dos años y recibió un recurso de 20,000 pesos del Programa Migrante Emprende, con ello impulsará una cocina económica, le será otorgada una beca para su pequeña. "Tenía pensado regresar pero ahora tengo muchos motivos para quedarme y poder salir adelante con mi hija que está estudiando".

Al respecto, el director general del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM), Felipe David Espinoza Rodríguez, comentó que a través del gobierno se han atendido a toda la comunidad de quienes retornan y de los que se encuentran en el extranjero, resaltó que de enero a la fecha se tiene registro de más de 5,300 personas repatriadas al estado.

Además, agregó que a través del IPAM se han entregado 75 apoyos a beneficiarios del programa Migrante Emprende, por la cantidad de 20,000 pesos para proyectos de emprendimiento como tiendas de abarrotes, cocinas económicas, carpintería, florería, siendo de diferentes municipios como Puebla, Tehuacán, Atlixco, Santa Inés Ahuatempan, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros entre otros.

En trámites de documentos oficiales se atendieron un total de 145 personas logrando la gestión de 439 trámites oficiales gratuitamente, lo que representa que se ha dado solución y respuesta inmediata mediante acciones y actividades como jornadas informativas y atención en oficinas, para quienes requieren de estos servicios de poblanas y poblanos en el exterior.