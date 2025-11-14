Alertan por lluvias en sureste

El Gobierno de México exhortó a la población a mantener medidas de autoprotección ante las lluvias intensas previstas en Quintana Roo y la entrada de un nuevo frente frío por Baja California, que traerá consigo descenso de temperatura, rachas de viento y precipitaciones fuertes en el noroeste del país.

De acuerdo con el último pronóstico General del Servicio Meteorológico Nacional, un canal de baja presión sobre el occidente del mar Caribe, en interacción con el ingreso de humedad e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales torrenciales en Quintana Roo.

Mientras que Campeche registrará precipitaciones muy fueres, mismas que podrían generar encharcamientos e inundaciones.

Otros estados que tendrán posibilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes serán Baja California y Chiapas.

Mientras que intervalos de chubascos se podrán registrar en Sonora, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Yucatán.

Por último, el SMN informo que Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero tendrán lluvias aisladas.

Frente frío se aproxima

Por otro lado, el reporte del SMN informó que un nuevo frente frío se aproximará al noroeste mexicano que interaccionará con algunos otros fenómenos y generará rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas en la citada región.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados Celsius se registrarán en Baja California, Chihuahua y Durango.

Entre -5 y 0 grados se sentirá zonas serranas de Sonora, Coahuila (sureste), Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Y temperaturas entre 0 y 5 grados se podrán registrar zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.