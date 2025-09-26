Prevén lluvias y granizo por frente frío y monzón en más de 10 estados este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un fin de semana con condiciones adversas en gran parte del país debido a la interacción del frente frío número 4, el monzón mexicano, una circulación ciclónica y canales de baja presión.

Estos sistemas provocarán lluvias fuertes, granizo, actividad eléctrica y oleaje elevado en varias regiones del país.

Estados con lluvias más intensas

Para el viernes y sábado se prevén lluvias muy fuertes a intensas en Baja California Sur, Sinaloa, Veracruz, Puebla y Oaxaca, así como precipitaciones fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México.

El pronóstico también advierte sobre posibles deslaves, encharcamientos e incremento en niveles de ríos y arroyos.

El domingo, el frente frío mantendrá su influencia en el Golfo de México, generando lluvias de intensas a muy intensas en Veracruz y Oaxaca y precipitaciones fuertes en entidades del Bajío y el centro como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Puebla

Riesgos en costas y ambiente caluroso en el sureste

Aunque el huracán Narda continúa alejándose de territorio nacional, seguirá generando oleaje de hasta 3 metros en la costa occidental de Baja California y de 1.5 a 2.5 metros en el Pacífico central.

Pese a la nubosidad, el ambiente caluroso persistirá en el sureste, con temperaturas de 35 a 40 °C en Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero y Oaxaca, lo que aumenta el riesgo de golpes de calor

Llamado de Protección Civil

El SMN y Protección Civil recomiendan extremar precauciones en zonas montañosas, no intentar cruzar ríos crecidos y mantenerse informados por canales oficiales.

Se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h en el norte y noreste, lo que podría ocasionar tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.