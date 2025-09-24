Contingencias climáticas afectaron a 12,000 hectáreas del campo queretano: Sedea

Querétaro, Qro. Fenómenos climáticos, como la sequía del primer cuatrimestre del año y las intensas lluvias de los últimos meses, afectaron 12,000 hectáreas de producción en Querétaro.

Hasta el momento impactaron principalmente a productores de maíz, de alfalfa, de frijol y de espárragos, confirmó el secretario de Desarrollo Agropecuario (Sedea), Rosendo Anaya Aguilar.

Los apicultores también reportaron detrimento, pues los efectos climatológicos impactaron la floración, una etapa clave en el proceso de producción de su actividad.

Para atender los daños en el campo, el gobierno estatal cuenta con una bolsa de 70 millones de pesos.

“Tenemos identificado por lo menos —hasta ahorita, de los reportes que se nos han presentado— alrededor de 12,000 hectáreas que han tenido un cierto grado de afectación, pero todavía tendremos que valorar al final del ciclo, para eso se ha determinado una bolsa de alrededor de 70 millones de pesos para poder atender los programas emergentes, por el tema de las contingencias”, expuso.

La superficie afectada podría aumentar antes de que finalice el ciclo de producción, de ser así -dijo- la dependencia tendría que gestionar más recurso estatal para dar soporte a los productores.

Las hectáreas dañadas son resultado de, recapituló, la sequía que afectó a gran parte del estado, agudizándose entre abril y la primera quincena de mayo: en ese lapso 17 de los 18 municipios estaban en sequía moderada, precisa el Monitor de Sequía de México (MSM).

A partir de la segunda quincena de mayo comenzó a atenuarse la sequía, por el inició de la temporada de lluvias, permitiendo que el estado sume tres meses y medio sin sequía (de junio al 15 de septiembre),

Sin embargo, la intensa precipitación pluvial de los últimos meses también ha dejado estragos en la superficie.

“En un principio fue el tema de sequía, después fue el caso de la prolongación de las lluvias en las cuales estuvo lloviendo de manera constante y (los productores) ya no pudieron sembrar; otros sí sembraron, pero que lamentablemente tuvo cierta afectación porque estuvo encharcada (el área), anegadas las parcelas, y obviamente traen esa problemática”, refirió.

El secretario estatal añadió que el área afectada podría aumentar a causa de granizadas, heladas y fuertes vientos durante los próximos meses.

“En el campo esperamos todavía algunas otras inclemencias en el tiempo, se puede presentar granizo, aires, incluso pudiera presentar alguna helada, entonces, nos estamos preparando para lo que se pudiera llegar a presentar”, apuntó.

De acuerdo con el titular de Sedea, debido a estas contingencias, han dispersado apoyos para productores de Tequisquiapan, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Huimilpan, Amealco de Bonfil, afirmó que continuarán las entregas en el resto del estado.