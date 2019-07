El elevado número de recursos que se han interpuesto en los últimos meses ante el Poder Judicial para suspender o revertir acciones emprendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador es una muestra de la insatisfacción que hay por las decisiones que ha tomado casi de manera autoritaria el titular del Ejecutivo federal, planteó Juan Carlos Romero Hicks.

El coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional comentó que cuando un gobierno es autoritario y no respeta el Estado de Derecho, la ley le otorga diversas formas de defensa como recurrir al Poder Judicial en busca de protección.

En entrevista el político guanajuatense, sostuvo que “llama la atención” la elevada cantidad de recursos que ha recibido el Poder Judicial en contra de legislaciones como la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la eliminación de las estancias infantiles, la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

“El presidente desdeña el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, no está informado, no lee, no consulta, no concilia y regaña mucho y cree que es el dueño de la verdad”.

El también exgobernador de Guanajuato señaló que en una democracia debe prevalecer el respeto por los derechos de los otros y no tomar decisiones prácticamente de manera unilateral.

Tener un bono de confianza y popularidad, no lo hace infalible, no lo hace dueño de las instituciones y mucho menos como la única persona que toma decisiones.

Recordó que la Cámara de Diputados presentó a finales del 2018 una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar sustento legal a la figura de “superdelegados”, al considerar que se presentaron vicios en el procedimiento legislativo, violación al principio de legalidad y afectación a las entidades federativas.

Comentó que aún el recurso está en revisión y hay confianza en que el Poder Judicial les dé la razón.

La 4T, al acecho del poder judicial

El también exsenador de la República consideró que los mexicanos aún cuentan con el Poder Judicial, del cual se espera que dé los resultados para los que fue diseñado, aunque llamó la atención en que en los últimos meses la Cuarta Transformación ha estado al acecho de ese poder.

En general, está sufriendo un acecho. Cuando un presidente descalifica al Poder Judicial y propone que se le reduzca presupuesto, cuando desdeña las ternas para la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos da su presentación: es de autocracia, no de democracia, es de insensibilidad, no de sensibilidad y es de una búsqueda de una dictadura y no la conformación de una colaboración republicana.

