México cayó en el Índice de Percepción de Corrupción, divulgado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana este miércoles, al pasar de la posición 123 que obtuvo en el 2016, a la 135 de 180 posiciones.

No obstante, a diferencia del estudio de hace dos años, para el 2017 se incluyeron cuatro países más en el ranking.

En entrevista, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explicó que la situación de México se debe leer no sólo a través del ranking, sino de la calificación que obtuvo en el Índice 2017, pues en comparación con el año anterior, cuando el país puntuó una calificación de 30 sobre 100; escala en donde 0 significa altos niveles de corrupción y 100 bajos niveles, México perdió en el presente estudio un punto, para situar su calificación ahora en 29.

“No estamos hablando sólo de la posición relativa, sino de la calificación del país y hemos insistido en que el país pierde un punto sobre sí mismo; es decir, mantiene esta tendencia de ir empeorando que ya ha tenido por varios años, independientemente de que haya nuevos países, el tema clave no sólo es la ubicación en la tabla sino cómo está respecto de sí mismo”, expuso Bohórquez.

Las razones por las cuales México bajó en su puntaje, añadió el directivo del capítulo nacional de Transparencia Internacional, se deben en primera instancia a que las investigaciones de corrupción llevadas por las autoridades “no han sido concluyentes”.

“Muchos de los casos que tenemos abiertos todavía, y bajo investigación, no han llegado a proceso judicial, todavía el exgobernador (César) Duarte, de Chihuahua, no ha sido detenido. Hay todavía muchos casos, por ejemplo, el de Nuevo León contra Rodrigo Medina que, aunque va muy avanzado, no ha llegado a la parte de la sanción... algo que (también) le ha hecho mucho daño al país es el caso Odebrecht”, refirió.

Sobre este último tema, Bohórquez indicó que para los analistas de riesgo financiero y los expertos-país, a quienes se les consulta para conformar el Índice de Percepción de Corrupción, es común hacer comparaciones con lo que está pasando en otras naciones de América Latina, como Brasil o Argentina, las cuales se encuentran por arriba de México en el ranking.

“Claramente, Odebrecht se ha convertido en un tendón de Aquiles de la investigación en materia anticorrupción en México y el mundo así lo registra y lo reconoce”, precisó.

Bohórquez señaló como otro factor para que México viera caer su puntaje en el índice son las reticencias que se han registrado en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

“Se sabe que ha habido resistencias para establecer el SNA, tampoco es que sea un asunto de gran revelación de mi parte, es conocido que hubo embates en contra del Comité de Participación Ciudadana —órgano ciudadano rector del sistema—; ha habido muchas dificultades en los estados para conseguir que se den nombramientos de forma abierta; la propia Ciudad de México no ha logrado ni siquiera nombrar a los integrantes del Instituto de Acceso a la Información”, expresó.

A nivel continental, México se ubicó como el quinto peor país calificado en corrupción, sólo por arriba de: Venezuela —el peor calificado del continente— que contabilizó 18 puntos, Haití (22 puntos), Nicaragua (26) y Guatemala (28), mientras que de países como Chile o Uruguay, punteros regionales en el índice, México se separa a más de 100 lugares.

Bohórquez comentó que la diferencia entre países como Chile y México radica en la independencia que tienen las autoridades en materia de investigación y persecución del cohecho.

“El tema de la Fiscalía y sus jueces; Chile lleva más de 25 años perfeccionando su Fiscalía, haciéndola independiente y asegurándose también de que los jueces, sobre todo en materias tan sensibles como ésta (la corrupción), pues sean incorruptibles en muchos sentidos, lo que tiene es un sistema judicial muy fuerte que le permite enfrentar los casos”, mencionó.

