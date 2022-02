La creación y desaparición, en el lapso de un mes, de la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz encendió el debate en el arranque del periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores.

"Deseo dejar constancia, en este pleno, que quienes levantaron la voz para pretender proteger a un gobernador impresentable, impreparado, arbitrario, señalando que la comisión designada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) era ilegal, han cometido un acto de barbarie legislativa", abrió la discusión en tribuna el senador Dante Delgado (MC), quien propuso la referida comisión, la presidió y luego renunció ante la inconformidad que desató su integración entre 31 de 61 legisladores de Morena.

El morenista César Cravioto, quien impulsó y logró la desaparición del grupo plural de trabajo en defensa del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, su correligionario, afirmó que si la intención de Dante Delgado y de Julen Rementería, coordinador de la bancada del PAN y quien integró la comisión, ambos de Veracruz, no fueran insanas, ya habrían propuesto crear comisiones para investigar también el "narco gobierno" que hay en Jalisco, estado gobernado por MC, o en Guanajuato y Tamaulipas, cuyos gobernadores son panistas.

En total 20 senadores hablaron del tema.

Previo al ríspido debate, en ocasión del arranque del periodo de sesiones ordinarias, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada senatorial de Morena y quien en su condición de presidente de la Jucopo avaló en diciembre pasado la creación de la comisión especial tras la detención del veracruzano José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo, acusado de homicidio, ofreció diálogo para el consenso a "todos los grupos parlamentarios" porque se anticipa "una etapa difícil".

Finalizado el largo debate, Monreal Ávila dijo en entrevista que Dante Delgado "exageró" con sus afirmaciones y reiteró que él persistirá en defender a las víctimas de injusticias en Veracruz. "No me voy a desdecir, aunque me quede solo en la causa. En lo personal voy a seguir luchando, aunque me quede solo".

