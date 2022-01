Tras documentar 90 casos de denuncias de violación a derechos humanos y violaciones al debido proceso por parte de las autoridades de Veracruz, la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al Estado de Derecho en Veracruz de la Cámara de Senadores dio por concluido su objetivo.

"Dada la importancia que representan las víctimas para esta soberanía, a fin de no dejar a las mismas desprotegidas y con el objetivo de brindar estricto seguimiento a cada uno de los casos, hoy mismo se enviarán a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Gobernación de este H. Senado de la República los expedientes recibidos para que se realice el acompañamiento que fuera necesario y se garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos", cita el primer punto del acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta por el que se informa de la terminación de los trabajos de la comisión especial.

En la víspera, Dante Delgado, senador de Movimiento Ciudadano (MC), renunció a la presidencia de la comisión plural, luego de que 31 de 61 senadores del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) anunció su intención de desconocer su creación por considerar que solo se conformó para afectar políticamente a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz y militante morenista.

Este jueves, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada senatorial de Morena, e impulsor de la comisión especial sobre el caso Veracruz, informó en reunión privada a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC, PVEM, PT, PES y PRD que no cuenta con el respaldo de sus correligionarios para seguir adelante con los trabajos de la comisión legislativa.

En declaraciones a la prensa, dijo que prefiere mantener la unidad de su grupo parlamentario a mantener el funcionamiento de la comisión, aunque anunció que él continuará trabajando de manera personal en la defensa de los veracruzanos víctimas de abusos de autoridad, entre otros José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Jucopo del Senado, detenido el pasado 22 de diciembre, acusado de homicidio, y cuyo caso dio pauta a la creación de la comisión un día después.

"Yo soy coordinador, y como responsable del grupo no me gusta que haya diferencias… el grupo no acompaña la decisión que se había tomado (…) En este momento lo que me interesa más es la unidad, la unidad de Morena, porque el país espera mucho de Morena y no podemos dividirnos por eso".

A pregunta específica, negó haber cedido a presiones de sus correligionarios.

"No, en la política siempre se tiene que tener acuerdos y, en este caso, aunque yo insistí en la creación de la Comisión, sé también los niveles para no romper, porque no le conviene a Morena en este momento dividirse a la mitad", dijo Monreal.

“No le conviene al presidente de la República tener una fracción parlamentaria a la mitad. No le conviene al proceso de transformación, tener a la mitad dividida (…) Lo que importa es que no vamos a arriar banderas y que no vamos a abandonar causas".

Converso con los medios de comunicación sobre los asuntos abordados en la reunión de la Jucopo del día de hoy. La comisión para investigar actos de ilegalidad en Veracruz podrá desaparecer, pero la necesidad de justicia no se detendrá. https://t.co/P2d0zrWtoM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) January 27, 2022

El senador negó también que haya estado en riesgo su cargo como coordinador de la bancada de Morena.

"No, nunca se puso en riesgo, nunca se puso en riesgo. Yo no percibí eso".

Y dijo sentirse "muy tranquilo".

"Yo no estoy sometido por un cargo o por un puesto. Conozco muy bien el reloj de la política y conozco muy bien las circunstancias en las que me encuentro, y por eso no estoy aferrado a nada. En cualquier momento, en la circunstancia política, se termina, se concluye y se inician nuevas responsabilidades".

—¿Ni a la candidatura presidencial está apegado?

—"No, no. No estoy apegado a nada. Son las circunstancias las que pueden motivar cualquier decisión. Lo que sí les puedo decir es que tengo aspiraciones normales y que voy a luchar, como estoy luchando ahora, y nunca voy a abandonar mis principios; nunca".

rolando.ramos@eleconomista.mx

kg