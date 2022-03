¿Si tomo algún medicamento posterior a vacunarme contra la Covid-19, anulo el efecto? ¿No debo beber alcohol después de vacunarme?, ¿Habrá cuarta y quinta dosis? ¿Si tengo una sola dosis, estoy protegido? A más de un año del inicio de la vacunación contra la enfermedad que provoca el coronavirus SARS-CoV-2, aún existen dudas en la población sobre qué hacer antes y después de vacunarse.

El director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortes Alcalá, respondió a algunas de las dudas que persisten entre los ciudadanos previo y posterior a su vacunación contra la Covid-19.

—¿Hay algún medicamento que neutralice o anule el efecto de la vacuna posterior a la vacunación?

—Prácticamente todas las vacunas tienen una buena interacción con cualquier medicamento y no estoy hablando sólo de Covid-19. Las vacunas contra cualquier otra enfermedad se pueden tomar con un medicamento para cualquier enfermedad que se tenga, ya sea crónica o aguda, al momento de aplicarse la vacuna. De modo que todas las vacunas son seguras y eficaces, sin importar si se ha tomado algún medicamento posterior a la vacunación.

Algo que es importante son las personas que viven con alguna enfermedad que les comprometa o les disminuya su sistema inmunológico, ya sea por la enfermedad, como puede ser el cáncer, o por un tratamiento médico como son las personas que han recibido un trasplante de órganos como corazón, hígado o riñón, y que eso haga que su sistema inmunológico no despierte la respuesta inmunológica de una persona que vive con el sistema inmunológico normal.

—¿Debo dormir bien y beber agua antes de la vacuna?

—Sí sirve, sobre todo la recomendación de ir bien descansado, descansada, ir bien hidratado, sobre todo pensando en que los momentos más álgidos de la estrategia de operación de vacunación contra Covid-19 había filas muy largas, entonces la persona adulta mayor que estuviera haciendo una fila de tres o cuatro horas para recibir su vacuna corre el riesgo de deshidratarse.

El buen descanso sí impacta en nuestro sistema inmunológico, una persona que no duerme, una persona que no descansa, tiene un sistema inmunológico más comprometido y es importante que todos tengamos una salud mental basada en un sueño correcto, en una buena higiene del sueño”.

—¿Debo esperar 15 días para que la vacuna me haga efecto, y cuánto dura la inmunidad?

—La última evidencia que se tiene sigue dándonos datos a partir de los 14 días posteriores a la vacunación es que se empieza a ver un incremento importante en la generación de anticuerpos neutralizantes contra el virus SARS-CoV-2, que son estos anticuerpos que nos ayudan a neutralizar el virus que nos pudiera estar afectando, reducir su virulencia -esta capacidad de los virus de afectarnos gravemente. Entonces si reducimos la virulencia de los virus tenemos una menor probabilidad de ser hospitalizado y de perder la vida. Esa protección se empieza a ver a partir de las dos semanas después de recibir nuestra primer dosis, que es el primer empujón hacia nuestra protección.

Una vez que llega el tiempo de recibir una segunda dosis, también a partir de las dos semanas de la aplicación, es que se ve este incremento en los anticuerpos neutralizantes que ya se tenían de origen por la primera dosis de la vacuna. Y lo mismo, a partir de datos importantes de efectividad de la protección de las vacunas, las diferentes variantes que se han estado viviendo en esta pandemia, la evidencia científica nos hace ver la necesidad de tener dosis de refuerzo al menos cuatro meses después, puede ser entre cuatro y seis meses.

Hay muchas decisiones en materia de política pública, y en México hemos decidido que a partir del cuarto mes -después de recibir su esquema completo de vacunación- es que se reciba esta dosis de refuerzo.

—¿Para hacer la combinación de vacunas en la dosis de refuerzo el gobierno hizo un estudio?

—La evidencia científica con la que se cuenta a nivel internacional dice que los refuerzos pueden ser homólogos o heterólogos. Lo primero significa que si yo recibí un esquema primario con Pfizer, mi refuerzo es con Pfizer. El refuerzo heterólogo es que si yo recibí Pfizer puedo recibir un refuerzo con AstraZeneca, o con cualquier otra vacuna que tengamos disponible en nuestro país dado que las vacunas que tenemos disponibles son muy similares entre sí, o son de plataforma ARN mensajero como Pfizer, o son de reactor viral no replicante como Sputnik V y AstraZeneca.

Estamos tomando la decisión de que cualquier vacuna disponible en el municipio o alcaldía en la que vivamos puede ser utilizada como refuerzo de nuestro esquema primario.

—¿Habrá cuarta, quinta o sexta dosis?

—Se está estudiando a nivel internacional la necesidad de tener diferentes dosis de refuerzo. Hay que recordar que la enfermedad es causada por un virus respiratorio que podemos comparar con el virus de la Influenza, y que al igual que este mismo virus tiene mutaciones constantes al igual que muchos otros virus respiratorios. Eso significa que hay diferentes escenarios. Uno de ellos es que la investigación clínica internacional determine que, al igual que para la influenza, para el SARS-CoV-2 pudiera ser una vacunación anual o que se requieran de diferentes dosis de refuerzo a diferentes tiempos, de acuerdo con nuestras características físicas y biológicas.

Por ejemplo, es mucho más importante tener dosis de refuerzo en personas que viven con algún inmunocompromiso como el cáncer, o los trasplantes de órganos, que para una niña o niño o adolescente que están sanos, entonces es más vital hacer esta vacunación como prioritaria.

Por lo tanto, estamos a expensas de los análisis, de la información nacional e internacional para la toma decisiones tanto en grupos de expertos internacionales en la OMS (Organización Mundial de la Salud) como nuestro grupo asesor técnico de vacunas en nuestro país.

—¿Cuándo van a vacunar a niños de 0 a 11 años?

Estamos haciendo el análisis, estamos buscando información disponible, pero no para nosotros, sino para que el Grupo Técnico Asesor pueda también emitir una recomendación puntual. Algo que creo que también es muy importante es que afortunadamente niñas y niños de 5 a 11 años que son el grupo que aún no está contemplado en la vacuna en nuestro país, tiene un riesgo sumamente bajo de enfermar, y además de los que se enferman de complicarse y de fallecer, por lo tanto, desde mi perspectiva personal como profesional, como padre de un niño de cinco años, yo estoy completamente tranquilo que si mi hijo de 5 años enfermara de Covid, estoy seguro que su sistema inmunológico, al igual que el de millones de niñas y niños va a poder combatir la enfermedad.

Estamos buscando opciones, siempre pensando en el bienestar colectivo, en la salud pública, en el bienestar de todos más que en el bienestar de una sola persona que tiene otros elementos de protección, como son el hecho de que sus personas familiares mayores de edad estén vacunadas.

Hay un estudio en una revista científica importante, que dice que una niña o niño menor de 12 años, que vive en una familia completamente vacunada, reduce su posibilidad de contagio. No sólo de un caso grave, sino de contagio, aunque sea un cuadro grave como son la inmensa mayoría de cuadros, reduce a más de la mitad su probabilidad de enfermar sólo por el hecho de que sus familiares: papá, mamá, abuelos, abuelas, hermanas o hermanos, mayores de edad, ya estén vacunados. Entonces, los niños menores de edad están indirectamente protegidos al tener una familia completamente vacunada.

—¿Debo dejar de tomar alcohol después de la vacuna?

—Lo que puedo decir es lo siguiente: a pesar de que pudiera decirles yo que el problema del alcohol es un problema de salud pública, en realidad no hay contraindicación para el consumo de alcohol y la aplicación de las vacunas. Pero, ¿qué sí le puedo decir a la gente? Si uno se vacuna hoy, y se va de fiesta hoy, y mañana amanece con un tremendo dolor de cabeza, con mucha sed, no vamos a saber si es su excesivo consumo de alcohol o si es la vacuna.

¿Entonces, qué podemos hacer después de la vacuna? Consumir levemente alcohol, llegar con nuestras familias a decir: estamos vacunados, estamos protegidas y protegidos, lo pueden hacer. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol no es recomendable, no sólo por la vacunación, no es recomendable en general.

—¿Puedo comer cualquier alimento después de la vacunación; hay alguna contraindicación?

—“Ninguna contraindicación. Podemos llevar nuestra alimentación que normalmente llevamos antes de la vacuna y después de la vacuna, siempre con un consumo equilibrado. No consumir en lo posible productos que tengan octágonos negros que digan exceso de azúcar o de calorías, pero eso no por la vacunación, sino por llevar una alimentación saludable”.

—¿Las personas que sólo tienen una dosis pueden completar su esquema de vacunación?

—No tienen ningún problema. Que completen su esquema de vacunación después de seis meses, no tienen ningún problema. Hay un artículo científico en el que nos da hasta 10 u 11 meses después de aplicarse la primera dosis los anticuerpos neutralizantes, sigue siendo efectiva para que aplicándose su segunda dosis de estos esquemas de dos dosis se pueda tomar como un esquema completo sin ningún problema”.

—¿El conflicto armado en Ucrania afectará la aprobación por parte de la OMS de la vacuna rusa Sputnik V?

—En realidad, desde mi perspectiva personal y profesional, no tendría por qué haber una barrera en el análisis de la información de la vacuna Sputnik V, por parte de la Organización Mundial de la Salud. La información que se haya presentado se tiene que analizar. Si se requiere de más información por parte del Instituto Gamaleya y no se entrega, entonces retrasará sustancialmente el registro en esta lista de uso de emergencia, que no es una autorización, simplemente es una revisión de alguna documentación para poder establecer un listado de uso de emergencia para aquellos países que no cuentan con una autoridad regulatoria como la Cofepris que tenemos en México, la cual analizó los datos de la vacuna Sputnik V, y que decidió darle una autorización para su uso de emergencia”.

—¿Algún llamado a las personas que no quieren vacunarse?

—Yo creo que lo más importante sería vacunarse. Aún hay grupos poblacionales, afortunadamente minoritarios en nuestro país, pero que aún inciden en comunidades completas sobre la no vacunación. Hay que expresar a todas voces y con mucho júbilo el hecho de que tengamos la oportunidad de aplicarnos cualquiera de las vacunas que tenemos, porque es para la protección de nosotros como personas, de nuestras comunidades y familias. Decir sí a vacunarse, es decir si a la protección colectiva, de todo el país, de todas nuestras comunidades.

kg