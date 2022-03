La Secretaría de Salud federal a través del director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortes Alcalá, descartó que el conflicto armado que encabeza Rusia en contra Ucrania retrase la aprobación de la vacuna Sputnik V contra la Covid-19, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entrevistado por El Economista, el funcionario dijo: “creo que la Organización Mundial de la Salud va a poder analizar toda la información que se tenga de todas las vacunas para decidir si ingresan o no a este listado de uso de emergencia para facilitar la toma de decisión de otros países para dejar el tránsito libre de las personas sin importar el tipo de vacuna que se hayan aplicado”, destacó.

El director General de Promoción de la Salud ratificó la decisión del gobierno de México de aprobar el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V, pues consideró que cumple con los requisitos científicos para su aplicación en las personas como parte de la estrategia para evitar la propagación de la Covid-19 en el país.

“En realidad, desde mi perspectiva personal y profesional, no tendría por qué haber una barrera en el análisis de la información de la vacuna Sputnik V, por parte de la Organización Mundial de la Salud. La información que se haya presentado se tiene que analizar. Si se requiere de más información por parte del Instituto Gamaleya y no se entrega, entonces retrasará sustancialmente el registro en esta lista de uso de emergencia, que no es una autorización, simplemente es una revisión de alguna documentación para poder establecer un listado de uso de emergencia para aquellos países que no cuentan con una autoridad regulatoria como la Cofepris que tenemos en México, la cual analizó los datos de la vacuna Sputnik V, y que decidió darle una autorización para su uso de emergencia”, dijo el funcionario.

Luego de que ciudadanos mexicanos que fueron inmunizados con alguna dosis de la vacuna rusa han expresado su inquietud, porque ésta no ha sido autorizada y no es aceptada para el ingreso en países como Estados Unidos, el doctor Ricardo Cortés dijo que las políticas migratorias pueden ir cambiando con el tiempo, y expresó que las personas pueden estar tranquilidad de haber recibido una vacuna que es efectiva.

“Eso puede ir cambiando. No sé actualmente si las políticas migratorias de algunos países sigan contemplando el no permitir el acceso, o no facilitar el acceso a personas que hayan recibido esta vacuna. Yo estoy tranquilo, yo recibí vacuna Sputnik V como refuerzo y si yo solicitara permiso para ingresar a algún país por laguna necesidad y se me negara por eso, mi tranquilidad sigue siendo la misma porque yo me vacuné para estar mejor protegido contra este virus, y si hay alguna política que no me agrade como esta, tendré que decir: está bien, pero estoy protegido”, sostuvo.

En nuestro país, de acuerdo con la Secretaría de Salud, se han recibido 20 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, proveniente de Rusia, de un total de 216 millones 498,235 dosis recibidas en conjunto con los laboratorios Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Cansino, Janssen y Moderna. De acuerdo con el calendario de la Secretaría no se tiene previsto recibir en los próximos días más embarques de la vacuna rusa.

kg