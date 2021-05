De acuerdo a Transparencia Mexicana, en San Luis Potosí no existe una plataforma donde sea pública la información de los candidatos a puestos de elección popular. Es decir, los datos acerca del perfil de cada candidato no están concentrados en un mismo sitio web, dificultando la comparación para los ciudadanos.

La ausencia de información tiene dos posibles razones:

Que los candidatos sólo se enfoquen en su propaganda y omitan información de otro tipo. Que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) de San Luis Potosí no ponga a disposición de los votantes una forma fácil para conocer la trayectoria de los contendientes.

Para Transparencia Mexicana:

“Tenemos un sistema de información electoral diseñado y pensado desde y para los partidos políticos, pero no para las y los ciudadanos.”

Declaración 3 de 3

Además de que los candidatos en San Luis Potosí no hacen pública su trayectoria y experiencia en un mismo sitio web (algunos de ellos ni siquiera usan redes sociales), tampoco la mayoría ha dado a conocer su declaración 3 de 3. En todo el estado sólo 29 candidatos la han presentado.

Por ejemplo, de los nueve candidatos a gobernador, sólo tres han publicado su declaración 3 de 3:

Octavio Pedroza (coalición PAN, PRI, PRD)

Mónica Rangel (Morena)

Francisco Javier Rico (Nueva Alianza)

En cuanto a la información de los contendientes a presidencias municipales, de los pocos que la subieron a internet, no está actualizada ya que algunos sólo fueron precandidatos.

La Declaración 3 de 3 consiste en informar la situación patrimonial, declaración de intereses y de impuestos de cada candidato a un cargo de elección popular. Además, este 2021 por recomendación del Instituto Nacional Electoral (INE) es necesario incluir una declaración contra la violencia de género.

¿Qué es Transparencia Mexicana?

Es una organización no gubernamental (ONG) fundada en 1999. Su objetivo es reducir los niveles de corrupción en México. Intentan incidir tanto en las políticas públicas, como en actitudes privadas de los ciudadanos. Su máximo órgano es el Consejo Rector, formado por 17 consejeros. Entre ellos están los periodistas Leonardo Curzio y Gabriela Warketin, el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) José Sarukhán Kermez y el académico y escritor Federico Reyes Heroles González Garza. La presidenta del Consejo Rector es María Marván Laborde, ex Consejera Presidente del Instituto Federal Electoral (IFE hoy INE).

Para el proceso electoral 2021, Transparencia Mexicana está vigilando que la información sobre los candidatos sea accesible a los ciudadanos.